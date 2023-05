Iceta demana abandonar el «restrenyiment nacional» i fer que Barcelona «s'enlairi de nou»

Iceta, a Illa: "Quan puguis, fes un govern"

El PSC ha omplert aquest dimecres l'auditori de la residència d'estudiants Liv Student de Sarrià. El ministre de Cultura,, el líder del PSC,, i el regidor i responsable de Seguretat a Barcelona,, han acompanyat l'alcaldable,en aquest tram final de campanya. Iceta, que ha tret pit de l'obra de govern a Espanya i de la seva actuació al ministeri, ha demanat el vot "amb visió" per a Collboni per fer que Barcelona "es tregui la faixa" ique impedeix que la ciutat tregui tot el seu profit. "Volem que Barcelona s'enlairi de nou i que sigui el vaixell insígnia d'un país que vol progressar", ha afirmat. En un escenari ajustat, com dibuixen les enquestes, el PSC ha demanat un "vot intel·ligent" per a Collboni per acabar amb els "experiments" d'aquests últims anys.El candidat ha advertit dels riscos d'una victòria de, que beneficiaria Laura Borràs i Carles Puigdemont. "Si guanya, Borràs estarà a primera fila aplaudint i, des de Waterloo ho farà Puigdemont", ha afirmat. Per tot plegat, ha demanat el vot als progressistes, però especialment als moderats, perquè el PSC recuperi l'alcaldia de Barcelona. ​Iceta, per la seva banda, ha demanat concentrar el vot en Collboni per evitar que Ada Colau continuï a l'alcaldia i frenar també el retorn de "", en referència a Trias. Les enquestes situen Collboni amb opcions de guanyar, però el candidat ha insistit que cal obtenir el màxim nombre de vots per governar "amb els menors lligams possibles".Collboni ha evitat parlar de pactes durant tota la campanya i ha dit més d'una vegada que si no guanya passarà a l'oposició. No ha concretat, però, què passaria si hi hagués una majoria absoluta alternativa en cas de victòria d'Ada Colau. En la línia d'aconseguir tots els vots possibles, Illa també ha fet una crida a "no refiar-se" aquest 28-M mentre que Batlle ha erigit el PSC en el "vot útil" contra "" que, segons el regidor socialista, representen els comuns, amb qui governa el seu partit a l'Ajuntament de Barcelona. "Som el vot útil davant les derives dogmàtiques dels comuns o el populisme de Trias", ha dit el dirigent d'Units per Avançar, que ha ressaltat també la feina feta pels alcaldes socialistesEl PSC té moltes esperances en Barcelona, i també el PSOE. Uns bons resultats a la capital poden servir de palanca per la Generalitat i la Moncloa. En aquest sentit, Salvador Illa ha destacat la feina feta pel PSCper reconduir la situació derivada del procés. Illa, que aquest matí ha estat a Capellades i Igualada, ha ressaltat que, ara, els candidats parlen de "propostes concretes" i no sobre qüestions que "divideixen" la societat. També per això, ha dit, els socialistes han de rebre els vots dels ciutadans. "Hem tingut una actitud constructiva, hem aprovat els pressupostos de la Generalitat, i això ha ajudat que les coses estiguin millor a Catalunya", ha afirmat. El líder del PSC ha reivindicat la contribució del PSC a "la normalització" i a què es torni a parlar de "coses normals". "Hem posat el país per davant de tot", ha insistit.Quan desembarquen ministres a Barcelona, tots ells reivindiquen la feina feta pel govern espanyol. També ho ha fet Iceta, que ha tret pit de tres anys de "pressupostos de cocapitalitat". "Espanya té diverses capitals i si es parla de capitals culturals no pot deixar Barcelona de banda", ha dit. També ha parlat de la llei de l'esport i de la professionalització del futbol femení, tot recordant la importància del Barça en aquest camp. Iceta ha ressaltat la importància de parlar de "problemes concrets" i "deixar-se d'històries" i ha demanat una esquerra que treballi per "àmplies majories" -com, diu, el PSC- i no pas per "satisfer petites minories". En aquest sentit, i ja mirant en un horitzó més o menys proper, ha situat Salvador Illa com l'encarregat "d'endreçar la política catalana", i li ha demanat, irònic, que "quan pugui" faci un govern. "", ha reblat, entre somriures del públic.

