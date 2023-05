Colau reivindica que manté la seva essència: «Seguim sense poders fàctics»

Membres de Barcelona en Comú, a plaça Catalunya Foto: Ricard Novella

I això ja no te marxa enrere", ha remarcat, per després insistir en què "els eixos verds han d'arribar a tots els barris".



També ha tingut un moment per reivindicar la llibertat d'expressió, davant el recent anunci que "Tota la me va solidaritat amb els humoristes de TV3 que avui han estat imputats per un jutge per fer humor", ha reblat. També ha subratllat que desitja "una societat on es pugui riure de tot". stem gent un ciutat més verda, més saludable i més humana., ha remarcat, per després insistir en què "els eixos verds han d'arribar a tots els barris".També ha tingut un moment per reivindicar la llibertat d'expressió, davant el recent anunci que un jutge ha decidit investigar els autors del gag del programa Està passant sobre la Verge del Rocío . Una de les afectades per la decisió judicial, l'humorista Judit Martín, de fet, es va significar a favor del projecte dels comuns a Barcelona fa dos dies

El que funciona no es toca. La màxima, per vella, no ha perdut validesa per, alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció. S'hi ha encomanat amb tossudesa durant la campanya, amb pocs girs de timó respecte a la candidatura del 2019 i l'accent posat en la consolidació dels projectes ja engegats . I ho ha apuntalat amb l'acte central de la campanya, repetint escenari fetitxe, convidats -en la majoria de casos- i també fil musical. L'homenatge propi ha reivindicat el pas dels anys, però també el manteniment dels costums i l'essència del projecte., ha resumit Colau des del faristol, abans d'ironitzar que es planteja fer "un àlbum" de querelles arxivades contra la seva obra de govern.El punt de l'homenatge festiu ha estat la plaça de Catalunya, de nou, com ja va passar quatre anys enrere i vuit anys enrere. També s'hi han tornat a sentir les referències al 15-M, la cançó de la Filla del Guinardó -en aquest cas interpretada pel Cor Revel- o la música de. Seguint el tarannà continuïsta, hi han tornat a participar com a convidats l'actriuo el col·laborador televisiu. Fins i tot els boicots des del front social, que també es van viure l'última vegada, s'han repetit. El més intens, el dels col·lectius del Raval que lluiten per la cessió de l'antiga escola Massana, que ha aixecat. "L'antiga Massana es queda al barri", cridaven uns. "Alcaldessa", responien els altres.I l'alcaldessa, minuts després, des de l'escenari dibuixaria el traçat anímic que espera contagiar entre la ciutadania. D'entrada, la líder de BComú ha arribat emocionada al faristol, després d'escoltar el cant de Maria Arnal, que ha optat per interpretar la peça que Colau va escollir com a cançó destacada en el perfil cultural de, A la vida. Si la resta dels participants -de Jordi Martí a Janet Sanz- han mantingut el to polític de desgast a competidors com Trias o Collboni, l'alcaldessa ha aprofitat la via tendra: ha recordat, que van migrar per servir a cases de "gent rica" i queL'apel·lació familiar ha quedat lligada amb la reivindicació de les generacions passades, del moviment obrer, veïnal o LGTBI, van "obrir camí". En el tram final de la campanya, Colau ha preferit evitar parlar d'altres candidats i centrar-se a enaltir la feina feta fins ara. "E

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola