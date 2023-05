Maria Pilar Cases: «No hi ha cap motiu per no entendre'ns amb Junts»

"Prioritzaré amb qui fa vuit anys que governem"

Maria Pilar Cases durant l'entrevista. Foto: Jordi Ubach



«Mateixa il·lusió i ganes que l'any 2015»

La cap de llista d', afirma quedesprés de les eleccions municipals. Ha fet un balanç positiu del seu mandat com a alcaldessa -la primera del municipi- i de la relació amb els socis de govern.. Cases assenyala que hi ha hagut consens amb els tres regidors de Junts, i que això "ha estat clau per poder avançar, i més en situacions crítiques com la Covid-19". Respecte a l'entesa amb el nou cap de llista, Quim Delgado, Pilar Cases no veu inconvenient per arribar a un acord. "Ja va passar amb el Joan Ubach i l'Anna Ritz". Per aquest motiu, afirma que, si guanya,Pel que fa als pactes amb les altres forces que obtinguin representació, la candidata republicana ha traçat una línia vermella amb el Partit Popular i Vox. "No pactaré mai amb la dreta i la ultradreta". "Amb la resta, explica, "ens podem entendre perquè, però joprioritzaré amb qui fa vuit anys que governem". En aquest sentit, opina que durant aquests quatre anysLa d'aquest diumenge 28 serà la tercera vegada que Pilar Cases es presenta com a cap de llista d'ERC Tremp. La candidata assegura que. A més a més, explica que en aquest mandat, "estrany" a causa de la pandèmia i de la guerra d'Ucraïna, "molts dels nous projectes que teníem en ment es van endarrerir".En relació amb el, Cases defuig dels grans compromisos. "El futur és incert", afirma. "El compromís és continuar treballant pel municipi i pel Pirineu". Com a obres prioritàries per al següent mandat, l'alcaldessa assenyala la, laper a la comarca i la renovació de la, actuacions, exposa, per a les quals caldrà buscar finançament. Així mateix, la candidata republicana afirma que "cal seguir treballant" per a la implantació dela la ciutat., sentencia.Respecte a les crítiques que ha rebut l'equip de govern trempolí, Maria Pilar Cases es defensa:molt propers i hem parlat amb els que ens han criticat i amb els que no". Una de les actuacions més polèmiques va ser la. Una obra, assegura Cases, amb la que la gent "ara està molt contenta".Crec que hem fet el que tocava i que ho hem fet bé".

