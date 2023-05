Les impressionants imatges de la forta tempesta al poble de Sant Hilari

⛈️VÍDEO: Més efectes de les fortes tempestes d'aquesta tarda de dimecres. En aquest cas des de Sant Hilari Sacalm, a la Selva, on s'aprecien zones inundades amb molta calamarsa acumulada. IMATGES: @pedro91027810 pic.twitter.com/A12LCVjCZe — Temps de Méteo (@tempsdemeteo) May 24, 2023

@P4Estacions mira a Sant Hilari Sacalm ara mateix pic.twitter.com/VGBKo7qbNA — Raül Andreu (@raulandreubcn) May 24, 2023

La calamarsada ha emblanquinat el terra a Calaf (Anoia). @altasegarra pic.twitter.com/aVH1DGhUDk — Meteocat (@meteocat) May 24, 2023

ha patit una forta tempesta que ha provocat les inundacions d'alguns dels seus carrers. A primera hora de la tarda d'aquest dimecres, una forta calamarsada ha creat bassals i grans desperfectes al municipi de la Selva.Les imatges que han compartit els veïns han impactat els usuaris de les xarxes socials a causa dels efectes provocats:, comerços inundats i places que semblen piscines naturals. La gran quantitat d'aigua precipitada en un marge curt de temps ha provocat que el clavegueram del poble fos incapaç de suportar la pressió.Segons el Meteocat, la previsió meteorològica apunta aper a la capital de les Guilleries. Així doncs, el temps no donarà treva a aquest poble que, com altres, sofreix les greus conseqüències del mes de maig.Comarques del Prepirineu i interior de Catalunya com Osona, Bages, Anoia, Segarra i la Noguera estan avisades per intensitat de pluja aquesta tarda i nit. Las'estén a tot el territori per demà dijous 25 de maig.

