Imputen Judit Martín, Toni Soler i Jair Dominguez pel gag de la Verge del Rocío

Dominguez no hi anirà: "No penso gastar benzina"

M'hi hauran de dur amb cotxe patrulla perquè no penso gastar benzina per anar a declarar. https://t.co/86bGRCZRJO — Jair Dominguez (@sempresaludava) May 24, 2023

Els col·laboradorsel conductor, de l'Està Passant de TV3 ja saben el dia en què s'hauran d'asseure al banc dels acusats per declarar sobre el gag de la Verge del Rocío. Serà el pròxim 27 d'octubre a dos quarts de deu del matí al Jutjat 5 de Sant Feliu de Llobregat, data escollida per la magistrada al capdavant del cas, tal com ha avançat Eldiario.Se'ls investiga per un delicte d'injúries i, un tipus penal contrari a la Constitució. Aquesta citació és el pas immediatament posterior a l'acceptació de la querella del grup d'ultracatòlics Abogados Cristianos, acceptada per la jutgessa. L'entitat també serà acusació popular en el cas.En la denúncia el grup d'ultracatòlics incloïa diversos fragments de les frases que es van dir durant el gag i imatges del moment. Segons Abogados Cristianos, algunes de les frases eren clarament vexatòries i ofensives, sobretot les de contingut sexual. A més a més, la denúncia incloïa les, sobretot d'Andalusia, i representants de l'Església, i el fet que Soler no s'hagi volgut disculpar.La querella recorda que l'article 525.1 del Codi Penal castiga ambels qui, "per ofendre els sentiments dels membres d'una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol mena de document, escarni dels seus dogmes, creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, els qui els professen o practiquen". També recorda que laestableix que l'escarni es pot definir com la "burla o mofa d'allò que es contradiu", "una expressió de menyspreu grollera i insultant" o "befa tenaç que es fa amb el propòsit d'afrontar". I els denunciants conclouen: "l'acte de befa o burla és clar i contumaç".De fet, l'escrit assegura que els tres protagonistes sabien la reacció que produiria el gag, "no buscaven la transmissió de cap missatge ni van efectuar cap crítica, protesta o acte reivindicatiu".En una piulada a Twitter, Dominguez ha estat el primer a reaccionar. Ha anunciat que no es presentarà voluntàriament a declarar. De fet, ha assegurat que per realitzar la compareixença judicialperquè no pensa “gastar benzina per anar a declarar”.

