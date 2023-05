​Finalitzen la reparació de la central de Canelles que ha de permetre garantir el subministrament d'aigua

La reparació de la central de Canelles ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Foto: Cedida per Endesa

L'embassament més gran de Catalunya

El 28 de novembre de 2018 una important esllavissada va malmetre de manera considerable las, a la Noguera. Ara, quatre anys i mig després,de la infraestructura que ja torna a estar operativa al 100% i garanteix el subministrament d'aigua en un moment complicat per la sequera . La companyia ha invertit prop des en els treballs de rehabilitació que han comportat el sanejament de parets de roca i també la recuperació del desguàs de fons. La presa subministra cabals aigües avall per a reg agrícola i abastament d'aigua potable a la ciutat de Lleida.L'esllavissada de roques va provocaral desguàs de fons fins al punt de deixar-lo inoperatiu. Per aquest motiu va caldre, en primer lloc, abordar els danys causats per l'incident com estabilitzar el massís rocós per tal de minimitzar el risc de futures caigudes, amb garantia de seguretat de la presa i els seus accessos. Així, es va instal·lar un sistema de protecció i estabilització de la vessant consistent en una doble membrana per captar esllavissades de diferents mides.En total, s'han col·locatde triple torsió combinada amb una xarxa d'anelles. Per fer-ho van fer falta tècniques d'escalada, en una paret vertical de 160 metres d'alçada. A més, s'hi van instal·lar ancoratges profunds per cosir les diferents capes superficials i l'estabilitat dels estats rocosos.En segons lloc, Endesa explica que s'ha abordat la. La instal·lació de la peça (una Howell-Bunguer de 3.000 mm de diàmetres i amb capacitat de vessament màxim de 240 metres cúbics per segon), converteix Canelles en una de les preses que té una de les vàlvules més grans d'aquest tipus a tot l'Estat. La posta en servei d'aquest òrgan de seguretat permet ampliar la capacitat de desguàs i enforteix la seguretat i eficiència del sistema, segons afirma la companyia, que també destaca que en l'actual context de sequera, que les obres hagin acabat és "rellevant" perquè s'aconsegueix més eficiència. Això afavoreix la demanda de cabal per a reg agrícola i abastament d'aigua potable a la ciutat de Lleida, sobretot en situacions de parades de central hidràulica.La millora ha comptat amb el suport de la(CHE). La presa de Canelles, construïda per l'antiga empresa pública Enher (ara integrada a Endesa) el, està ubicada al curs del riu Noguera Ribagorçana i és una de les instal·lacions més destacades de l'Estat en la seva tipologia.Amb una capacitat de 679 hectòmetres cúbics, s'utilitza principalment per a la generació d'electricitat i és l'embassament més gran de la conca del Noguera Ribagorçana i el, després del de Mequinensa. Aquesta presa tanca la massa d'aigua dolça més gran de Catalunya i té una capacitat de 679 hectòmetres cúbics.

