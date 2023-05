El TSJC ordena a la Generalitat pagar 24 milions d'euros a ajuntaments per subvencions a llars d'infants

El(TSJC) ha ordenat al Departament d'Educació que pagui "immediatament" i d'una sola vegada elsd'euros que deu a 25 ajuntaments per subvencions a llars d'infants que el Govern no va pagar entre els anys 2012 i 2015.En la, consultada per Europa Press, el tribunal ordena executar la sentència que va dictar el 2017 i que estimava parcialment un, reconeixent el seu dret a percebre aquestes subvencions.En concret, la sentència reconeix als ajuntaments el dret a percebrede les llars d'infants de titularitat municipal en relació amb els cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, que la Generalitat va deixar pagar.Educació va recórrer la decisió davant del, recurs que està pendent d'admissió a tràmit, i va demanar al TSJC deixar en suspens l'execució de la sentència fins que el TC no es pronunciï, però el tribunal ho ha descartat.Fonts jurídiques citades per Europa Press detallen que el recurs va començar amb una, però amb el pas del temps alguns dels consistoris han abandonat el procediment.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola