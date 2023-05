Eleccions municipals 2023, en directe: Ãºltima hora del 28-M

Els ciutadans dels 947 municipis de Catalunya voten avui qui volen que siguin els seus alcaldes i alcaldesses per als pròxims quatre anys. El punt d' atenció principal serà a Barcelona , amb una pugna entre Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias que es podria decidir per la mínima. A l'Estat, on diferents territoris com el País Valencià, les Illes Balears o Madrid celebren també eleccions autonòmiques, l'interès se situa en el pols Sánchez-Feijóo i amb l'horitzó en els comicis espanyols de finals d'any.Manteniu-vos informats sobre l'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola