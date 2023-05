Obre el calaix: aquell mòbil vell que guardes podria valdre 40.000 euros

Motorola 8000X (1983): es pot arribar a vendre per xifres superiors als 4.000 euros.

es pot arribar a vendre per xifres superiors als 4.000 euros. Motorola Aura R1 (2008): pot superar els 1.000 euros en el mercat de segona mà.

pot superar els 1.000 euros en el mercat de segona mà. Nokia 8800 (2005): fins a 400 euros per revendre'l

Revolució a internet. El portal Upday ha elaborat un llistat amb els-depenent del cas- en el mercat de segona mà. Ja se sap que qualsevol cosa que tenim a casa és susceptible de revendre's en un futur i, a més a més, depenent de quina peça, com més temps fa que la tenim guardada al fons d'un calaix, més valor pot tenir. Així que, ja saps, és hora de remenar tot allò que tenim enfonsat sota capes de roba i veure si, entre tot, podem trobar algun tresor tecnològic.Ja ho deia Milanuncios. Segons aquesta reconeguda pàgina web d'articles de segona mà, els productes que més es busquen són els. I, com passa amb altres objectes, alguns mòbils que marquen èpoques o bé tenen alguna cosa especial, van sent més cars a mesura que passen els anys.El model més cotitzat de tots, la cirereta del pastís, és, el 2007. Recentment, una persona va arribar a donar 40.000 euros per comprar-lo. A banda d'ell, altres quantitats importants -tot i que no amb tanta envergadura- que s'han donat al mercat són les següents per aquests dispositius, els més ben valorats més enllà dels d'Steve Jobs:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola