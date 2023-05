Suspensió de pagaments als EUA? Com s'ha arribat fins aquí i com ens pot afectar

Per què està passant això?



Com és que encara no hi ha acord?



Què pot passar si hi ha una "default"?



Quin impacte tindria per a Europa?



Quin és l'escenari més probable?

Els Estats Units es troben al caire d'una. El deute públic dels EUA va assolir el gener passat elestablert, l'astronòmica xifra de. Si el Congrés no eleva o suspèn el sostre de deute d'aquí a finals de maig, l'1 de juny la primera potència global es pot veure incapaç de complir amb les seves obligacions financeres. La, és la que ha esmentat aquesta com a data límit, tot i que no està clar que sigui realment el dia X. Però Yellen ha expressat el temor a una suspensió de pagaments com una possibilitat real. Una situació molt greu per als EUA, però que tindria efectes a Europa i a casa nostra.Només un acord de darrera hora entre la Casa Blanca del demòcratai la Cambra de Representants, de majoria republicana, podrien evitar un col·lapse financer. Les negociacions són molt dures aquests dies a Washington. Els republicans estan disposats a elevar el sostre de deute, però a canvi exigeixen, una línia vermella pels demòcrates. El drama està servit. Com ens pot afectar a nosaltres? Hem demanat als economistesque ens expliquin què està passant i com ens pot afectar.Als EUA, a diferència del que succeeix en la major part de països del món, el deute públic està sotmès a un sostre que no estableix l'executiu, sinó la, una de els dues cambres del Congrés. Això és així degut a l'increment del deute que va suposar l'entrada dels EUA a la Primera Guerra Mundial. Aleshores, per, es va fixar que fos la Cambra la que tingués la darrera paraula sobre el límit del deute públic. Actualment és elqui controla la Cambra (per 222 vots a 213), mentre que la Casa Blanca és en mans dels demòcrates.Ningú vol cedir per motius polítics. El Partit Republicà està molt radicalitzat i cap de les dues parts vol aparèixer com a feble davant dels seus. Biden és conscient del problema però amb les presidencials del 2024 a l'horitzó, ha de mostrar-se com a garant dels programes socials, amenaçats per un possibleEl líder de la Cambra,, és un conservador pragmàtic però està pressionat pels ultres i jugarà a fons per aconseguir que els demòcrates es vegin obligat a retallar capítols socialsL'impacte sobre les finances serà enorme. Es rebaixarà la qualificació del deute nord-americà per part de les grans agències i es plantejaran obertament retallades, tot i que els republicans asseguren que no volen atacar les pensions ni el Medicare que protegeix la gent gran. Josep Reyner, president de la comissió d'Economia Catalana del, assenyala que "bona part" dels pagaments fiscals dels EUA se'n podria veure afectada.xifra el volum necessari de les retallades en la despesa federal en un 25% en aquest supòsit. Per Reyner, un default que durés més enllà d'uns dies "podria deixar la crisi del 2008 en una cosa menor". "Estaríem davant d'un", esmenta., economista i consultor estratègic, doctor per la Universitat d'Essex, al Regne Unit, recorda un aspecte important i és que l'economia americana ha crescut els dos darrers anys gràcies als: "Paralitzar-los ara afectarà el seu creixement, incloent la principal amenaça per a la indústria europea, que és el gran paquet de subvencions i crèdits fiscals perquè la indústria romangui als EUA".Santacruz considera que "l'impacte més important de no tancar-se un acord entre l'Administració i la Cambra seria sobre els mercats financers, provocanti augments de les rendibilitats del deute públic". "També impactaria en les compres que el govern nord-americà fa fora del seu país", afegeix.Josep Reyner, del Col·legi d'Economistes, subratlla l'impacte en els mercats financers: "Pensem que elés el 15% del PIB global. El dòlar continua tenint un paper central en el sistema monetari internacional, és la moneda preferida en la majoria de les transaccions internacionals i és gairebé el 60% de les reserves internacionals de divises". Reyner posa un exemple molt gràfic de l'impacte d'undefault als EUA: "Molts estalvis de les nostres economies estan eni bona part d'aquests fons inverteixen en deute nord-americà i el valor d'aquest cauria de forma important".Reyner assenyala que el Consell d'Assessors Econòmics, una agència de la Casa Blanca, estima que "els primers mesos d'un default. "Moody's calcula que cauria al voltant del 20% i que laes dispararia cinc punts percentuals. Les pujades d'interès mundials, que serien molt importants, estendrien la crisi a tot el món provocant una", apunta.La majoria d'economistes confia en què s'arribi a un acord. Ningú creu que s'entri en una situació de no retorn. Si el bloqueig s'allarga, el fet podria generar inestabilitat en els mercats globals. "Els mercats aposten per un acord -explica Reyner-. Tan sols s'ha detectat cert nerviosisme en el deute a molt curt termini, que ha pujat dos punts en un mes, un moviment clarament anòmal. Certament, si anéssim a un default,". Un escenari que no vol ser contemplat per la mateixa gravetat que suposaria.

