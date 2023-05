Dos dels detinguts per la trama de compra de vots a Melilla són del PP

L'escàndol de la compra de vots a, i ara també a(Almeria), han sacsejat l'estat espanyol a pocs dies per les eleccions autonòmiques i municipals del. Aquest dimecres, a més, s'ha fet públic que dos dels detinguts a la ciutat autònoma no són del partit sota sospita,, sinó que formen part del. Són, expresident de l'equip de futbol Huracán Melilla i investigat també per compra de partits, iEls populars s'uneixen com a investigats en aquesta causa a Coalició per Melilla, després que aquest dimecres el número tres de la formació, el regidor de Joventut i Participació Ciutadana, segons fonts policials. La detenció s'ha produït en el marc de l'operació contra una trama dea lesdelSegons fonts d'aquest cos, s'han fet deu escorcolls, entre altres a la seu del partit, i com a mínim nou detencions, sis aquest dimarts i tres més el dilluns. Segons informa la Cadena Ser, les detencions s'han produït després de detectar un intent de suborn a funcionaris dede, on la trama volia portar milers de vots per esquivar els controls establerts per la JEC davant la sospita d'un intent d'adulterar les eleccions.La jutgessa que porta el cas ha declarat secretes les actuacions. Ja fa dies que s'havien obert les investigacions. Amb motiu de les eleccions del 28-M Correus va registrar un increment substancial de peticions deque ascendien al 20% del total quan la mitjana a l'Estat no arriba al 3%. Diversos diaris van publicar investigacions que apuntaven que s'estava pagant entre. La setmana passada el nombre de vots per correu sol·licitats representava ja 10 dels 25 escons a elegir en aquests comicis.La Ser ha infirmat aquest dimarts d'una ramificació del cas a Barcelona. Davant les ordres de lade demanar ela tothom qui anés a dipositar vots per correu a Melilla i a qualsevol punt de l'Estat on es presentessin amb destinació a la ciutat autònoma, la trama hauria intentat subornar funcionaris de Correus a Barcelona per intentar portar milers de vots a les oficines de la capital catalana i esquivar el control. De moment la delegació del govern espanyol a Melilla no ha confirmat aquest intent de suborn. Als escorcolls la Policia ha trobat paperetes amb la documentació per a ser enviades, i diners en metàl·lic.L'intent d'adulterar les eleccions a Melilla va fer-se públic fa dues setmanes. Després de diversos robatoris a carters, que van acabar escortats per la policia, la(JEC) va avalar que es demanés el DNI a les persones que dipositaven el vot per correu a les oficines de Correus, cosa que fer va reduir les cues diàries per demanar el vot per correu de 700 persones a 10, segons va explicar la delegada del govern espanyol a Melilla.El sistema electoral obliga a presentar el DNI a les oficines de correu quan se sol·licita el vot per correu i quan es rep la, però no quan es diposita finalment a l'oficina postal. El canvi a Melilla, on ara cal presentar el DNI també per dipositar el vot, es va fer extensiu per a tots els vots amb destinació a Melilla, però no per a les votacions a ajuntaments i comunitats de la resta de l'El febrer del 2021 elva confirmar la sentència a dos anys de presó per a l'expresident de la ciutat autònoma i líder de Coalició per Melilla,, i a l'exsecretari general delde Melilla,, per la compra de vots emesos per correu a les eleccions del Senat del 2008.Preguntada per aquesta qüestió a la roda de premsa posterior al, la portaveu del govern espanyol,, ha afirmat que l'operació demostra que l'estat de dret funciona i que els processos electorals són garantistes. "S'ha produït una anomalia, s'ha actuat judicialment, i es demostra que a Espanya ningú es pot saltar les normes".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola