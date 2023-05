Barcelona mira aquest dimecres cap a Montjuïc, a l'espera quecelebri el primer dels quatre concerts programats a la ciutat comtal. L'espectacular acollida del grup britànic va obligar l'agost passat a ampliar de dos a quatre les actuacions previstes a l'i es van acabar venent 200.000 entrades, tot un rècord històric. Serà la primera vegada que un sol grup l'ompli quatre nits seguides.És el retorn de la banda des del 2016, amb la gira A head full of dreams. Aleshores,va aprofitar el seu pas per l'Estadi Olímpic per, provocant el furor de les grades i viralitzant l'escena a les xarxes socials. Una escena que es podria repetir enguany.Amb tot, Chris Martin i companyia revolucionaran la ciutat durant una setmana, des d'aquest dimecres, coincidint amb les eleccions municipals. Seran quatre concerts multitudinaris en què els seguidors de Coldplay podran gaudir en directe d'èxits com, entre molts altres.

