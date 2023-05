La JEC dona parcialment la raó a Junts i sosté que Aragonès va vulnerar la llei electoral

La(JEC) ha donat parcialment la raó apel recurs que va presentar la formació arran d'un acte del presidentsobre l'increment de recursos logístics per apagar incendis forestals. En aquest acte, Aragonès -així ho recollia la nota de premsa oficial- va assenyalar que el parc mòbil s'havia "accelerat" en els últims dos anys, i també indicava que s'invertirien 100 milions d'euros en els propers anys per renovar la flota. La JEC determina que això suposa una vulneració de l'article 50.2 de la llei electoral, però insisteix quecontra el president per haver fet aquestes consideracions.En la mateixa resolució, la JEC també estima que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va vulnerar el mateix article quan va dir, en un acte celebrat el 2 de maig -tres dies abans de les consideracions d'Aragonès sobre el parc mòbil de Bombers- que es multiplicarien per deu els recursos destinats a. Junts, en un comunicat, sosté que la decisió de la Junta Electoral acredita que el Govern ha fet "propaganda".

