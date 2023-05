Commoció a Burgos. Unestà ingressat en estat crític en una Unitat de Cures Intensives (UVI) de l'hospital de la ciutat després de caure al pati interior de casa seva. En concret,pis aquest dimarts a la tarda i, tot i l'altura, continua lluitant per la seva vida.El menor ha caigut en una part de molt difícil accés, ben estreta. A més a més, el carrer de casa seva està en obres, així que, tot i que s'ha alertat ràpidament els serveis d'emergència, els bombers han necessitat una escala especial per arribar fins a ell. Han trigat fins a una hora a rescatar-lo.Encara que aquest matí fonts hospitalàries citades per EFE han informat que el jove havia mort, fa tot just una estona la delegada del govern a Castella i Lleó,, ha precisat que continua ingressat. A més a més, ha detallat que tot apunta que l'adolescent, encara que no descarta una caiguda fortuïta. Això sí, ha tancat la porta al fet que hi hagi un cas d'assetjament escolar al darrere com a motivació.No obstant això, a hores d'ara hi ha unaoberta per mirar si va ser un accident o si el menor es va precipitar intencionadament. La policia espanyola s'ha fet càrrec de la investigació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola