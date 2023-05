​França prohibeix els vols curts: una mesura pionera i simbòlica amb moltes excepcions

Quines són les rutes afectades i quines se salven?

Proposta de quatre hores

Interdire les lignes aériennes en cas d’alternative de moins de 2h30 en train.



Je m’y suis engagé.



Nous sommes les premiers à le faire. pic.twitter.com/hDYpz5Osms — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 23, 2023

s'ha convertit aquest dimarts en elen prohibir els. Unaper reduir emissions de CO2, però que presumiblement tindrà. I és que les diversess a la prohibició –tenir una connexió amb tren que no superi les dues hores i mitja o “salvar” els vols de connexió- s'hi suma que algunes de les rutes eliminades ja havien deixat d'operar els darrers anys. La prohibició ja estava inclosa en la llei del clima de 2021, però un recurs del sector aeri va endarrerir-ho i ha obligat a aprovar un text específic.Per tal que una ruta àerea deixi d'oferir-se ha de disposar d'una. A més, cal que es pugui fer en el mateix dia l'anada i la tornada –i quedar-se a la ciutat de destí un mínim de vuit hores-. Aquest fet suposa que a la pràctica només–París-Lió, París-Nantes i París-Bordeus-, ja molt afectades per la competència de l'alta velocitat. Es dona la circumstància que Air France ja havia deixat d'operar-les durant la pandèmia i, a canvi, el govern francès va compensar la companyia.A més, la mesura. D'aquesta manera, algunes d'aquestes rutes prohibides podran continuar operant si serveixen per “alimentar” vols interconnectals amb sortida o arribada a París.Inicialment, els experts van proposar a Macron un llindar de temps de viatge de. Aquest fet, per exemple, hauria permès eliminar la ruta, que en el tren d'alta velocitat es cobreix en tres hores. Està previst que si es milloren els horaris, també es podrien incloure altres rutes comSigui com sigui, la mesura de França és pionera i intensificarà el debat arreu de la Unió Europa. En aquest sentit, el presidenten treia pit aquest dimarts a la nit recordant que s'hi havia compromès i que eren els primers a aplicar-ho.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola