La pagesia es reivindica a Barcelona davant l'amenaça de la sequera: «Salvem el que mengem»

Pere Aragonès es reuneix amb el sector de la pagesia a Govern. Foto: Adrià Costa

La, una agrupació del sector agrari de Ponent que s'ha vist afectat pel tancament del canal d'Urgell i el de Segarra-Garrigues, s'ha manifestat aquest dimecres per Barcelona. La marxa ha començat al voltant de les 10:40 del matí a la plaça de Sant Jaume amb l'objectiu de reivindicar les afectacions econòmiques i socials que està provocant la sequera a Lleida. De moment, ja s'han vist pancartes com ara salvem el que mengem, sense pagesia no hi ha país, o Europa, ajuda'ns.El cert, però, és que la protesta ha arrencat a les 6:00 del matí amb una concentració de vehicles a Golmes i Mollerussa per sortir cap a Barcelona, on han arribat cap a les 10:00 del matí. El president de la Generalitat,, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat,, els han rebut aproximadament una hora més tard al Palau de la Generalitat.Després de la trobada, està previst que els pagesos llegeixin un manifest a la mateixa plaça Sant Jaume i, tot seguit, avancin cap a la delegació del govern espanyol i la seu de la Comissió de la Unió Europea (UE). A més a més,als representants de les tres administracions amb l'objectiu de simbolitzar la pèrdua del producte en aquesta campanya a causa de la sequera.Manifest del Gran Urgell parteix de l'antiga Plataforma de la Sequera i incorpora Unió de Pagesos, l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i Pagesos o conills.

