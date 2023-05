Collboni qüestiona la «credibilitat» de Trias: «No es pot ser independentista i moderat»

No parla de pactes: "Si no guanyo, a l'oposició"

Recta final de campanya i els candidats afronten els últims actes amb l'objectiu de no cometre errors i acabar de convèncer els indecisos amb la vista posada ja al 28 de maig. Les enquestes preveuen resultats ajustats i tres candidats amb possibilitats d'arribar a l'alcaldia. Un d'ells és, alcaldable del PSC, que aquest dimecres ha fet la roda de premsa habitual de l'Agència EFE i ha aprofitat per carregar contra, amb qui es disputa una franja de vot moderat i contrari a l'alcaldessa. Collboni ha qüestionat la credibilitat del candidat de Junts i li ha retret que amagui les sigles i que forma part del partit de, una formació que, ha assegurat, té una "crisi interna". "Com vol posar ordre a la ciutat si no té ordre ni al seu propi partit?", s'ha preguntat.L'alcaldable socialista ha dit quei li ha reclamat "transparència" amb els electors a l'hora d'explicar les seves idees i la identitat política que representa. "No es pot ser independentista i moderat a la vegada, és un oxímoron", ha deixat clar. Collboni aprofita sempre que pot per vincular Trias, que durant tota la campanya ha aparcat el procés i s'ha allunyat de les tesis rupturistes d'un sector de Junts, amb Puigdemont i Borràs, i per això ha dit que és molt important saber "qui hi ha darrere" d'algú que vol ser alcalde. Dimarts mateix, al debat de TV3, va recordar que Trias forma part del partit que, amb Borràs al capdavant, va tallar durant 1.000 dies l'Avinguda Meridiana. "Quan es perdien empreses? Vol amagar Puigdemont i Borràs?", ha insistit, i ha retret a l'alcaldable de Junts que vulgui tornar al passat i no pas al futur., ha remarcat. Com ja ha fet en més d'una ocasió, Collboni ha vinculat Trias amb la "inestabilitat" que genera el partit independentista, tant política com econòmica, i ha recordat que va ser durant el mandat de Puigdemont a la Generalitat quede Catalunya. "Van ser decisions del partit de Trias les que van provocar les sortides d'empreses", ha afirmat l'alcaldable del PSC. El govern del PSOE hauria de derogar el decret del PP que facilitava la fuga d'empreses? No ho ha concretat, però sí que ha insistit que cal garantir "seguretat jurídica i confiança" perquè aquestes companyies tornin. "Això no ho pot fer sol l'Ajuntament, necessitem també suport i complicitat de l'Estat i la Generalitat", ha indicat.En l'escenari que dibuixen els sondejos, tot apunta que els pactes estaran a l'ordre del dia a partir del 28-M. Collboni té ben apresa la lliçó i. "Si no guanyo, aniré a l'oposició", ha reiterat. I després ha afegit: "Els regidors socialistes votaran el candidat socialista, guanyi o perdi". Això fa que no es pugui descartar un escenari en què l'alcaldable del PSC quedi segon i obtingui els vots d'altres formacions per apartar Colau de l'alcaldia en cas de victòria de la líder dels comuns. Sigui com sigui, Collboni no ha volgut contemplar aquest escenari i ha insistit a demanar el màxim suport possible per guanyar les eleccions i poder governar "amb els mínims lligams possibles".Collboni ha reiterat les condicions per a possibles pactes -creixement econòmic, protecció de polítiques públiques sense privatitzacions, i lleialtat a l'Estat i a la UE- i ha assegurat que té "absoluta independència" respecte del PSOE i del govern espanyol per decidir a quins acords arriba a Barcelona. L'alcaldable del PSC s'ha erigit en una opció d'esquerra transformadora, dialogant, de sentit comú i progressista, i ha deixat clar que, en cas que entri l'extrema dreta al consistori, el candidat del PSC s'ha mostrat partidari de fer un "cordó sanitari". Preguntat per, que ahir va definir-lo com un "escolanet" de Colau i a les ordres de Sánchez, Collboni no ha entrat al cos a cos i ha tret pit de les polítiques del govern espanyol.En l'entrevista, el candidat del PSC ha desgranat la seva, que passa per commemorar el centenari de l'Exposició Universal de l'any 1929. Això consistirà en l'activació d'una comissió d'àmbit ciutadà i empresarial per dissenyar la commemoració, però no n'ha avançat més detalls. Falten encara dues eleccions per arribar a l'any 2029. Abans Collboni vol culminar lade la muntanya. La primera va ser la mateixa exposició del 29, la segona, els Jocs Olímpics de 1992, i la tercera s'ha de fer durant aquest proper mandat i acabar amb aquesta commemoració que ha plantejat el candidat socialista. Aquesta transformació ja ha començat a l'espai firal.El PSC vol convertir Montjuïc en una nova "centralitat econòmica, cultural i esportiva" de Barcelona. En clau econòmica, Collboni ha defensat mantenir l'activitat firal, amb 65.000 metres quadrats destinats a exposicions, i 18.000 metres quadrats per a empreses. "Volem que hi hagi activitat permanent a la Fira". En clau cultural, el candidat ha plantejat ampliar el Pavelló Victòria Eugènia del MNAC amb 30.000 metres quadrats nous d'exposició, tot i que això depèn de la Generalitat i l'Estat. La principal novetat, però, ha estat en l'àmbit esportiu: Collboni ha plantejat tecnificar el Palau Sant Jordi i adaptar-lo a les noves tecnologies, impulsar una reforma del Palau d'Esports i convertir-lo en l'Esports Arena, un, i mantenir el Pavelló Itàlia com a espai esportiu de proximitat al Poble Sec.

