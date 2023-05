Junts fixa el 28-M com a motor per «arrossegar» ERC a reprendre el procés

Puigdemont: unitat amb retrets

🎥 President @KRLS Puigdemont: “Aquestes eleccions hem de reforçar les opcions que opten per mantenir la posició, no per retrocedir. Mantenir la posició també dóna resultats. Us ho dic des del Parlament Europeu. Des de l'exili hem obtingut moltes victòries.”#GentdeDebò pic.twitter.com/NXZYo7kRsz — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 24, 2023

En la recta final de la campanya, els principals dirigents des'han desplaçat fins a, bressol de la primera consulta independentista celebrada el 2009 i que va acabar tenint rèpliques arreu del territori. "Això va començar com un no-res. El poble va passar a l'acció per posar una nova il·lusió al cor de la gent", ha ressaltat l'alcaldable de la formació al municipi,, acompanyat dei, a través d'un vídeo, l'expresident. Els dirigents de la formació han insistit en la idea de la unitat, i al mateix temps han carregat de manera implícita contra, rival en el camp independentista i amb qui pugna en clau nacional fora de les fronteres de Barcelona . Les urnes, ha dit Turull, triaran entre els del "deixar-ho estar" -els republicans- o els del "sant torne-hi". "Els vots han de servir per donar-nos força i arrossegar els qui arroseguen els peus", ha dit.Borràs ha indicat que les principals fites del procés són "filles d'Arenys de Munt", i ha volgut lamentar que hi ha partits que volen "esborrar" el que ha passat els últims anys. "De l'1-O i de la independència en parlem sempre. N'hi ha que necessiten obviar o esborrar l'1-O quan governen, i després en reivindiquen elsen campanya", ha verbalitzat Borràs, en referència al fet que ERC estigui traient pit de l'organització del referèndum per confrontar amb Junts, especialment fora de Barcelona. A la capital, el protagonisme del procés és testimonial. "Els ajuntaments són claus en el procés d'independència", ha reivindicat la líder de Junts."La unitat no és màgica. S'ha de treballar. Hem d'arrossegar per crear aquesta unitat, que és multiplicadora", ha ressaltat Rull, que ha posat de manifest que elcomandat per Puigdemont com a epicentre del nou context d'unitat. En aquest sentit, l'exconseller de Territori, que també és el president del consell nacional de Junts, ha reclamat un front comú a Madrid i, també, governar la Generalitat amb. Si no es fa així, ha apuntat l'expres polític, s'esvaeix la idea i la defensa de la independència., ha apuntat Turull, que ha vinculat capacitat de decisió i de gestió amb la culminació del procés, perquè no s'està en una situació de "normalitat"."En la història recent de Catalunya hi haurà referències que quedaran per sempre, com l'1-O i el 9-N, però també Arenys de Munt", ha ressaltat Puigdemont, que ha remarcat que per "arribar fins al final" i que hi hagi uncal evocar els "elements d'èxit" de les consultes populars . "Ho hem de fer units, sense confrontar, estant units, buscant els comuns denominadors que ens ajunten i que fan possibles coses que semblaven impossibles fa unes dècades", ha apuntat l'expresident, que ha evocat la "unitat" dels divuit mesos que van precedir el referèndum de l'1-O. "Ja sabem com ens va quan anem separats", ha indicat. Tot i evocar la unitat, ha criticat ERC per-objectiu que, segons ell, tampoc aconsegueixen- sense reivindicar la necessitat de la independència., ha volgut insistir Forn, conseller d'Interior durant l'1-O, un dels dirigents que més temps va estar a la presó a causa del referèndum. En aquest sentit, ha apuntat que el consistori barceloní va posar-se "d'esquenes" a la "voluntat majoritària" de la ciutadania quan s'estava preparant la votació. És la segona vegada que Forn intervé en aquesta campanya. La primera va ser al costat de, candidat a Barcelona, en un acte sobre seguretat. Forn va ser l'encarregat d'aquesta carpeta quan Trias era alcalde de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola