Així han estat les proves de so just abans que comencés del debat de TV3 i Catalunya Ràdio amb els candidats per governar Barcelonahttps://t.co/mFqMeBKkpQ#DebatTV3CatRadio pic.twitter.com/2QVHnoao2t — 324.cat (@324cat) May 23, 2023

El darrer debat entre els alcaldables a Barcelona organitzat per TV3 i Catalunya Ràdio la nit d'aquest dimarts va deixar moltes lectures, però també una escena còmica darrere les càmeres. La tensió, els enfrontaments i els retrets van quedar per al directe, mentre que l'ambient era més distès en els instants previs, ambcom a protagonista.Els tècnics de la televisió pública catalana van demanar als candidats que diguessin qualsevol cosa per comprovar que se'ls sentia correctament, i cadascú va optar pel seu estil.va mantenir el posat institucional amb el clàssic "hola, hola, un, dos, tres", mentre queva agafar la via de la ironia amb un "324, 423". "Bona nit, TV3; bona nit, Catalunya Ràdio", va ferSi bé, els riures van arribar amb el torn d'Anna Grau: "", va cantar, en referència a, d'va agafar el guant i també va trencar amb la formalitat deixant anar l'eslògan de campanya, fen broma.

