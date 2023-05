Descobreixen que un grup de cèl·lules cerebrals fan que les persones amb obesitat tinguin més gana

Que les persones obeses tinguin més gana té una explicació científica. Un equip de l', a Austràlia, ha descobert un grup de cèl·lules cerebrals que estimula la gana quan es produeix un excés prolongat d'energia a l'organisme, com l'acumulació excessiva de greix a l'obesitat, segons publiquen a la revista Cell Metabolism.Els investigadors van descobrir que aquestes cèl·lules no només produïen la molècula estimulant de la gana, sinó que a més feien que el cervell fos més sensible a la molècula, estimulant encara més la sensació de fam. "Aquestes cèl·lules posen en marxa canvis al cervell que el fan més sensible fins i tot a nivells baixos de NPY quan hi ha un excedent d'energia al cos en forma d'excés de greix", explica el professor, autor principal de l'estudi i científic visitant a Garvan.L'obesitat és un important problema de salut pública i una malaltia que afecta més d'un de cada 10 adults, que augmenta el risc que una persona desenvolupi altres malalties cròniques, com ara diabetis o cardiopaties. Tot i que són molts els factors que poden influir en el desenvolupament de l'obesitat, lesi elssón factors clau.El nostre cervell disposa de mecanismes que detecten la quantitat d'energia emmagatzemada al nostre cos i ajusten la nostra gana en conseqüència. Els models amb ratolins han demostrat, però, que. Ara, aquest descobriment permetrà obrir noves línies de tractament de l'obesitat.

