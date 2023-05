AquestCatalunya celebraals més de nou-cents municipis del país. Milions de persones estan cridades a les urnes per decidir el futur del seu poble o ciutat. En alguns seran decisives per iniciar o consolidar un canvi de rumb del govern municipal, mentre que en altres zones serviran per donar continuïtat a projectes històrics.El mapa permetper seleccionar millor els municipis que estan molt propers entre si (sobretot de l'entorn de Barcelona). I per accedir a cadascun dels article, cal clicar sobre el punxó corresponent per fixar el núvol i, llavors, clicar al seu titular.Sigui com sigui, l'administració local és la més pròxima a la ciutadania i d'ella en depèn el futur de les ciutats. En el següentes pot consultar tot allòa les principals ciutats del país. Des de qui és l'alcalde o alcaldessa actual i qui podria rellevar-lo? Quins són els principals debats de la campanya electoral de cara els comicis, o quins pactes poden haver-hi després del 28 de maig per conformar un nou govern local.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola