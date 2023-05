El VAR del debat: un símptoma, dos xous i tres alcaldes

Ada Colau

Exhausta. Va començar amb un perfil baix, potser massa baix, reservant segons i deixant que Collboni desplegués el seu pesadíssim vano de gall dindi favorit. Fins que Trias va obligar-la a entrar al cos a cos, és clar, i ja no va poder evitar fer explícita l'animadversió que sent cap a ell i cap a tot el que l'home representa. Curiosament, la kriptonita de Colau als debats és Convergència: li desestabilitza el to. També va retreure a Collboni el seu posat d'ex que no vol dirigir-te la mirada i que fins i tot nega la història compartida (en aquest cas, va comptar amb l'ajuda i la solidaritat de tota la resta de candidats). Una llàstima que acabin els debats electorals, perquè és molt interessant observar com Ada Colau mira els seus adversaris quan se li adrecen. És una mirada carregada de sentiments: cansament, incredulitat, fàstic, pena, sorpresa. Tots barrejats en una cara que ahir demanava aire.

Jaume Collboni

Repelent. "El meu compromís com a nou alcalde de Barcelona...". Amb el perfil d'alcaldable sociovergent tan fred i robòtic que està marcant durant la campanya, Collboni va utilitzar aquesta frase a cada intervenció, a cada oportunitat. I va acompanyar-la d'altres hits clàssics com "M'hauran de donar més temps perquè ja veu que tots es dirigeixen a mi" o "Ja sé que estan nerviosos". Feia temps que no es veia algú llençar a la cara dels espectadors el manual de campanya d'una manera tan explícita i desagradable. Un manual que de tant en tant exhibia els seus desajustos, com quan el futur (nou) alcalde de Barcelona va informar que ha estat fent de (vell) alcalde de Barcelona durant aquests anys a causa de la incompareixença de Colau. Dr. Jekyll i alcalde Hyde.

Xavier Trias

Funcionari. Tant era el tema, Trias sempre introduïa les seves anàlisis amb la mateixa fórmula: "Això no funciona". I ho acompanyava d'un retret humà a Colau, un retret d'un pare indignat amb la seva filla mala estudiant, sense gaire profunditat en la crítica però amb molta seguretat en voler fer-la. De tant en tant, augmentava la gravetat de l'assumpte ("Això és un desastre") i celebrava la seva pròpia etapa com a alcalde. Va obsequiar l'audiència amb un moment icònic quan, per sorpresa seva i sense estar a punt, li va tocar encetar el bloc temàtic sobre la neteja: "Ah, em toca la neteja? Home, doncs que la ciutat està bruta". Un resum explícit del que va ser el seu debat, més reactiu que propositiu, més nostàlgic que futurista. Pilot automàtic i qui dia passa, campanya empeny.

Anna Grau Hipnòtica. Absolutament mal aparcada des del primer minut (no del debat, sinó de la campanya), Grau va irrompre amb un bilingüisme bogíssim ple de lemes surrealistes que al seu cap devien ser genials abans de sortir de casa. I, efectivament, ho eren. "Comunistas derrochones". "Superillas del delirio". "Trampa colauera". "Grafiters cutres". "De catetada en catetada". "Un turismo de calidad, no de top-lata". "Infierno circulatorio". Incòmoda en el món de la política (i probablement en el de la no política també), l'enterradora oficial de Ciutadans va trobar un racó a la seva complexa agenda per oferir-nos un últim espectacle tan deplorable com plaent. Va cloure el minut d'or amb una clucada d'ull final que clarament suplicava als espectadors ajuda i/o una cerveseta ben freda.

Eva Parera

Hiperbòlica. "Les voy a dar un par de cifras". El trumpisme barat de Parera va deixar anar moltes xifres, totes elles terrorífiques, intentant imitar Yolanda Díaz però amb un tuf d'Hacendado insofrible. Obsessionada amb les ocupacions, la inseguretat, la construcció, la fi del món i el turisme desenfrenat (ella voldria creuers fins i tot a la banyera de casa), Parera va deixar anar tots els tòpics que utilitza aquest populisme descarat que recorre el món, inclòs el de dirigir-se de tu a tu al votant durant el minut d'or final o el d'utilitzar el rebregadíssim lema "Que Barcelona sea grande otra vez". En més d'una ocasió va traspassar la fina línia que separa la valentia del ridícul i l'exageració vergonyosa, davant la mirada perillosament envejosa d'Anna Grau.

Daniel Sirera

Prototip. Sirera va tornar a demostrar que és el més hàbil del bloc espanyolista de dretes. Si més no, l'escorrialla més creïble. En algun moment se'l va veure un pèl nerviós, però va aconseguir ser proper per un veí qualsevol de la Bonanova, retraient a Colau i Collboni tot el que els ha de retreure un senyor del PP sense caure excessivament en l'histrionisme. Va ser l'autor d'una de les grans frases de la nit: "El seu model de neteja només convenç a les rates i a les paneroles". I va tancar el debat afirmant amb un gest de preocupació que Barcelona no pot aguantar quatre anys més de Colau. És probable, però el cert és que, per la cara que feia, ell tampoc hauria aguantat quatre minuts més de debat. I nosaltres, no cal dir-ho, encara menys.

La seva primera frase, reivindicant 'la Barcelona que sap on va', antic lema socialista a Catalunya, fou premonitòria. Va semblar que l'objectiu d'Ernest Maragall era més desgastar Collboni que no pas Colau o Trias (amb aquest últim va evitar gairebé tota interacció). De seguida va enganxar-se al tren de Rodalies, el gran tema d'Esquerra aquestes municipals, una carta que els republicans han volgut quedar-se com Gollum volgué quedar-se l'anell. Ningú els l'ha volgut prendre durant aquests quinze dies, però, no han hagut de patir en aquest sentit. De fet, ahir Maragall tampoc va ser la diana de cap rival. Quasi cap bala duia el seu nom, amb alguna excepció comptadíssima. Simptomàtic.