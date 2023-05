Sirera compara Trias amb la CUP: «Representa el mateix, però amb corbata»

No al pla Amsterdam

El candidat del PP a Barcelona,, ha reclamat aquest dimecres el vot a les persones de. Ha explicat que en la seva llista hi ha "catalanistes no separatistes que ara són orfes" i que ara mateix veuen en Xavier Trias "el mateix que representa". Ho ha afirmat en una roda de premsa a la seu de l'ACN, l'endemà del debat final d'alcaldables que es va celebrar dimarts a la nit a TV3.Sirera ha dit al llarg de la campanya que faria el que calgui per impedir que Ada Colau fos alcaldessa. A la pregunta de si permetria l'elecció d'un independentista, ha assegurat que el seu vot no servirà perquè BarcelonaHa aclarit que si és determinant, posarà sobre la taula el programa del PP: "No donaré un xec en blanc a ningú". Si Trias o qualsevol altre vol el vot del PP, hi haurà línies vermelles: "La independència és una i posar la ciutat en mans deés un altre". Per un suport a Trias, ha assenyalat que exigiria que no s'apliqués cap punt del programa de Junts referent a la independència.L'alcaldable del PP ha explicitat alguns punts que serien exigències per donar suport al candidat de Junts: la renúncia a efectuar pagaments a l'Agència Tributària Catalana osobre les altres llengües. En aquest sentit, ha afirmat que seria de "sentit comú" que les comunicacions municipals serien, com també els rètols i anuncis de l'Ajuntament. Ha criticat que hi ha anuncis municipals en català, anglès i àrab, cosa que troba bé, però no que no sigui també en castellà.Sobre la seva intervenció en el debat d'ahir a TV3 , Sirera ha assegurat que "ho va fer bé" perquè va poder posar en contradicció alguns candidats comi Trias. Aquestes eleccions contraposen, segons ell, el continuisme d'Ada Colau i Jaume Collboni, unque representa Xavier Trias o l'"alternativa" que representa el Partit Popular.Preguntat sobre lesdient que si fos a Madrid votaria Ayuso, Sirera ha assegurat que "Parera voldria votar el PP i es limita a copiar totes les propostes del PP". Ha dit que com que Ayuso li dona suport a ell, "la senyora Parera" també ho hauria de fer. Sirera porta des de l'inici de la campanya centrant els seus missatges d'una manera molt insistent en la crida al vot útil de la franja de vot més identificada amb la dreta espanyola, on manté un pols molt dur amb Vox -a qui quasi bé ha ignorat en aquesta campanya-, Ciutadans i Valents. Cap enquesta dona representació a les sigles d'Anna Grau i Eva Parera, però en la possibilitat d'arrabassar-los els darrers sufragis s'hi juga que la representació del PP s'incrementi sensiblement.Sirera s'ha mostrat contrari a aplicar el Pla Amsterdam, preconitzat per Colau. És un mecanisme que impedeix que un gran tenedor d'un habitatge el pugui vendre a un altre. Sirera ha advocat per una economia de mercat, que ha defensat com la millor manera de garantir les necessitats de l'habitatge, posant com a exemple les polítiques fetes pel PP allí on ha governat. Ha advertit que si s'intervé en aquest tema després es pot intervenir en altres.

