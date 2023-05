La Xina alerta d'una nova onada de Covid amb 65 milions de casos setmanals

Lano és un problema del passat. És l'advertència del, que ha avisat aquest dimarts que laestà causant 40 milions d'infeccions setmanals i arribarà als 65 milions a finals del mes de juny, en una nova onada que preocupa a Pequín. Concretament, ha estat el reputat expert de l'executiu de la Xina,, qui ha donat la veu d'alarma.L'alarma és, però, continguda., quan els hospitals xinesos van col·lapsar davant l'allau de casos i, tot i que no hi ha dades oficials de morts, els models occidentals calculen que se'n van donar un milió en tres mesos. Sigui com sigui, si s'arriba als 65 milions de contagis setmanals, es tractarà de menys d'una quarta part dels d'aleshores.Laa conseqüència de la infecció del 80% de la població de les grans ciutats en la primera onada fa que els experts pateixin menys pel repunt que es preveu i no es contempla un nou col·lapse del sistema sanitari. Si bé, la reinfecció global recorda que el virus continua sent potencialment perillós, tal com subratlla l'epidemiòloga de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)

