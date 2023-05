23:13 Eva Baltasar es queda sense el Booker Prize per Boulder



L’escriptora Eva Baltasar finalment s'ha quedat sense el Booker Prize 2023 per Boulder (Club Editor). Baltasar havia estat nominada per oferir una "prosa fràgil i bella" en una saga antiga. L'obra de l'escriptora barcelonina s'ha convertit, això sí, en el primer llibre escrit en català que ha optat al prestigiós premi per la seva traducció a l'anglès.

21:43 Participants en la manifestació contra el feixisme fan destrosses en oficines bancàries



Participants en la manifestació contra el feixisme que des de les vuit del vespre recorre els carrers del centre de Barcelona -i que ha congregat unes 400 persones segons la Guàrdia Urbana- han fet destrosses en oficines bancàries en el seu pas cap a la plaça Espanya. Hi ha hagut destrosses en almenys dues entitats, una amb cops de mall contra l'aparador i amb pintades a la façana. Alguns dels manifestants van encaputxats i diuen als mitjans de comunicació que no els gravin. També s'han arrencat cartells electorals. Els Mossos d'Esquadra han avisat per megafonia als autors d'aquests actes que actuaran si no aturen aquesta actitud.

14:01 El govern espanyol assigna gairebé 100 milions d'euros a Catalunya per invertir en atenció primària



El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts distribuir 580 milions d'euros a les comunitats autònomes per invertir en atenció primària. D'aquests, 98,7 s'han assignat a Catalunya. La inversió està destinada a la millora d'infraestructures o equipaments als centres de salut. Concretament, a finançar noves sales de fisioteràpia, radiodiagnòstic i urgències amb l'objectiu d'evitar esperes, saturació o desplaçaments innecessaris. El ministre de Sanitat, José Miñones, ha explicat en roda de premsa que la inversió també va dirigida a reforçar els equipaments com ecògrafs, dermatoscops, desfibril·ladors o estris per a cirurgia ambulatòria. D'altra banda, el govern espanyol també ha donat llum verda a una transferència de 38,5 milions per reforçar l'atenció a la salut mental dels quals 6,5 aniran a Catalunya.



13:05 El Govern, sobre els insults racistes a Vinícius: "És fastigós que s'assenyali algú pel seu color de pell"



El Govern titlla de "fastigosos" els insults racistes "passin on passin". La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha considerat en una pregunta sobre el cas Vinícius que el racisme s'ha de denunciar i no es pot "ni normalitzar ni banalitzar". "Si mirem cap a una altra banda, som còmplices", ha manifestat Plaja.