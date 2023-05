«Bajo el mar» també hi ha racisme: «La sirenita» condemna una Halle Bailey espectacular

Setmana forta pels racistes. Primer, un pràcticament crea un conflicte internacional entre el Brasil i Espanya arran d’uns insults que rep a Mestallla. I ara,que a molts els ha fet agafar un cobriment de cor perquè, atenció, la seva protagonista ja no és una pèl-roja blanca, sinó que ho és Halle Bailey, una jove actriu i cantant negra.Sembla mentida que en ple 2023ue les persones negres, per davant de tot —per davant de futbolistes i actrius—, són persones. Però el que sembla més absolutament distòpic encara és que hi hagi gent que obertament comparteixi sentiments racistes sense cap mena de remordiment ni conseqüència. Rere l’anonimat d’un avatar de Twitter i un usuari amb connotacions falangistes —normalment seguits de l’emoji de la bandereta espanyola— és molt fàcil insultar.que et fa rebutjar qualsevol cosa que no sigui una raça ària. I és encara més trist que tota aquesta gentussa de Twitter que es creuen crítics cinematogràfics aprofitin una elecció de càsting per condemnar una pel·lícula inclús abans de la seva estrena.PerquèA la notícia del càsting de Bailey van saltar reaccionaris amb deixos feixistes de totes les nacionalitats —també a casa nostra— que es queixaven que, per algun motiu, tenir una protagonista negra havia arruïnat el que Walt Disney —un senyor que no era especialment progre— i Hans Christian Andersen havien imaginat.. Pels despistats: diguéssim que la versió danesa original no acaba amb un petó entre la princesa i el príncep, sinó amb la mort desgraciada de l’Ariel.És a dir, quesí, però una protagonista negra, no. I així ens van les coses.I fa especial ràbia quese centrin en la raça de la protagonista quan ella és, de llarg, el que més funciona d’un dels millors remakes de Disney. Que dir això ja entenc que no és garantia de res —el currículum de les versions live action del gegant comunicatiu és un tren descarrilant amb poc supervivents, potser únicament Aladdin. Però aquesta versió no és del tot un desastre. I el que segur que no ho és l’únic motiu per veure-la, la seva protagonista.Halle Baileyperò amb molta més dinàmica, molta més vida, amb una honestedat en el paper que té mèrit, tenint en compte que durant bona part del film no pot parlar —l’Ariel, si recordeu, renuncia a la seva veu per convertir-se en humana en un trampós acord ambLa malvada bruixa submarina, a qui encarna l’actriu còmicatambé és un dels punts destacables, lligant perfectament un personatge maquiavèl·lic amb una comèdia innata. A elles se’ls afegeix Jonah Hauer-King, l’elegit per encarnar al príncep Eric, un dels pocs prínceps de Disney a qui mai havia vist l’atractiu. Fins ara.i és absolutament impossible no enamorar-te d’ell —i, per extensió, també de la seva relació amb Bailey, que déu-n'hi-do quina química, nano— des que apareix per primera vegada en pantalla. Si tingués edat, tindria el seu pòster a l’habitació. No me n’amago. Tots tres lideren un elenc queimpressionant en el paper de Sebastian —si us va atrapar a Hamilton, aquí us tornarà bojos— i unaen el paper de Scuttle que té el seu rotllo. I un Javier Bardem que, per segona vegada, fa de rei dels mars del carib i mira, ja li comprem.Els actors no són el problema. El seu color de pell, tampoc.La pel·lícula no és dolenta perquè hagin canviat la seva protagonista. Per molt que els tuiteros i youtubers nazis ens ho vulguin fer creure. Igual que Vinicius no és mal professional pel seu to de pell —ho és per les provocacions constants,, indiscutiblement. Aquí, els culpables són el director i els guionistes: Rob Marshall —blanc—, David Magee —blanc— i Ron Clements —blanc. Perquè veieu que la mediocritat no és cosa de raça.Són ells els culpables que la pel·lícula trigui massa a arrencar, s’hagi dilatat innecessàriament a estones, i tingui l’atractiu visualPuc excusar la part narrativa, perquè hi ha un esforç per desenvolupar més la relació amorosa principal i portar-la més enllà del tio que li fa mansplaining a la tia constantment perquè ella no pot parlar. Però l’apartat visual no té excusa, quan s’ha demostrat que el CGI pot anar més enllà amb un pressupost com aquest. Cony,et munta un pla sota l’aigua espectacular en què el propi pla et diu ei, mira això, és espectacular, té sentit. Aquí, tot i que el muntatge i el pla t’ho estan cridant a la cara, no ho veus. I si a sobre l’hi sumes que pateix la síndrome The Lion King, en què no se sap navegar la línia entre personatges expressius i fotorealisme, el drama és doble.Pel que fa a la música —i sí, tot i que a la mateixa pel·lícula se li oblidi durant la primera mitja hora llarga, el film és musical—,Bàsicament perquè ja no va fallar fa 34 anys. I tot i que aquesta pel·lícula proposa alguna novetat, les noves incorporacions no acaben de quadrar en la sonoritat original. Iperò abusar-ne fins al punt que sona en cada moment dramàticament punyent de la pel·lícula fa que perdi la seva màgia.i sobre-canta el tema una mica massa.La realitat, però, és molt més trista i injusta que tot això. La realitat és que Halle Bailey passarà a la història amb una mala pel·lícula que no és culpa seva, però per la qual anti-woke Twitter la castigarà i culparà. Compartirà el mateix destí que Rachel Zegler d’aquí uns mesos, quan s’estreni Snow White And The Seven Dwarves i lCompartirà el mateix destí que Jodie Whittaker a Doctor Who, Scarlett Johansson a Black Widow i Brie Larson a Captain Marvel:sèrie que, de no ser per ella, hauria funcionat. El mateix destí que espero que eviti Ncuti Gatwa quan es posi al capdavant de la icònica sèrie sobre l’alienígena que pilota la nau TARDIS.Que quedi per la posteritat queho van fer perquè el guió i la direcció no els va ajudar. Ja va sent hora de denunciar que massa pel·lícules han deixat caure les seves protagonistes femenines al buit més cruel.

