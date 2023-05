La Federació tanca parcialment Mestalla cinc partits i retira la vermella a Vinícius

Què va passar exactament diumenge?

Ja és oficial. El Comitè deha demanat elde l'estadi dedesprés delsque es van proferir diumenge en el partit contra el Reial Madrid al davanter blanc Vinícius Junior . Les faltes de respecte es van recollir a l'acta arbitral, cosa que ha permès la Reial Federació Espanyola de Futbol () sancionar exemplarment el club valencià pels lamentables fets ocorreguts.Ha costat diverses hores de reunió acordar aquesta decisió, que es concreta amb la clausura durantde la grada Mario Alberto Kempes, des d'on es van proferir els crits contra el davanter brasiler. A més a més, el València haurà de pagar unai l'expulsió de Vinícius perdirecta ha quedat. Ara, el club del País Valencià té 10 dies per presentar un recurs al Comitè d'Apel·lació si no està conforme.En el minut 73 del partit, segons queda reflectit a l'acta, des de la graderia Mario Alberto Kempes un espectador li va cridar a Vinícius mico, mico, cosa que va fer que s'activés immediatament el protocol de racisme. Tot seguit, el delegat de camp va fer la crida per megafonia a l'afició perquè aturés el seu mal comportament. Va ser en aquest moment que el mateix Vinícius va assenyalar "un o diversos espectadors de la grada denunciat que l'havien titllat de mico i va fer gestos amb les mans simulant un mico". La resolució arbitral també es va fer ressò que es van proferir crits racistes com ara puto negre fill de puta, mico que ets un puto mico o càntics com uh, uh, uh, mico, mico, mico.A banda d'això, l'altra part polèmica va ser la vermella que va veure el brasiler, ara sense efecte. Vinícius va ser expulsat després d'una batussa en què es van veure involucrats jugadors del Madrid i del València. Després d'una picabaralla amb, el col·legiat Ricardo De Burgos Bengoetxea va decidir treure-li targeta groga al jugador blanc, però després de revisar el VAR, va acabar ensenyant-li la vermella directa. Ara, Competició havent revisat lesde vídeo que ha aportat el club de Florentino Pérez, ha decidit retirar-li el càstig. "En el cas que ens ocupa, entenem que concorre una circumstància extraordinària, greu i totalment inusual, que determina en la nostra opinió que la decisió adoptada pel col·legiat reflectida en l'acta que aquí s'examina incorre en una palesa arbitrarietat, perquèi parcial, la qual cosa ha determinat que incorre en una manifesta falta de validesa per fonamentar una sanció", apunta la resolució del Comitè.

