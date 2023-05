Enquesta: qui creus que està guanyant el debat de TV3 i Catalunya Ràdio?

Els partits encaren l'esprint final de la campanya electoral delamb unes enquestes que dibuixen un triple empat entrea l'Ajuntament de. Per tant, tot fa preveure que aquests últims dies fins diumenge seran intensos, tant pelque hem viscut aquesta nit a TV3 i Catalunya Ràdio com pel que fa als actes centrals abans dels comicis. Els indecisos faran decantar la balança en aquesta ocasió a favor d'uns o altres, i hi pot haver sorpresa. I per a tu,aquest dimarts al vespre?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola