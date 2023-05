Prop de 1.700 MIR s'incorporen aquest any al sistema de salut

Pla per atraure i fidelitzar professionals

català, 332 dels quals a Medicina Familiar, segons ha explicat el Departament de Salut. El Govern ha fet aquest dimarts un acte per donar la benvinguda als nous professionals, que ha comptat amb la participació del president de la Generalitat,, i del conseller de Salut,La xifra de 1.692 nous metges supera en 91 la que es va assolir l'any passat.A banda dels 332 metges de Medicina Familiar i Comunitària -que se n'ha endut més-, 138 facultatius han triat Infermeria Familiar i Comunitària, 77 Pediatria i Àrees Específiques, 71 Anestesiologia i Reanimació, 71 més Infermeria Obstètrico-Ginecològica, 66 Medicina Interna, 56 Psiquiatria, 50 Obstetrícia i Ginecologia, 50 Infermeria de Salut Mental i 50 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, entre d'altres. Per, 580 aniran a Barcelona ciutat, 393 a la zona Metropolitana Nord, 298 a la Sud, 124 a Tarragona, 115 a Girona, 78 a Lleida, 76 a la Catalunya Central i 28 a les Terres de l'Ebre.Cal recordar que, per segon any consecutiu, el Departament de Salut ha impulsat unper als nous residents de Medicina Familiar i Comunitària i d'Infermeria de Salut Mental que hagin triat una unitat docent de Catalunya, amb l'objectiu de promocionar aquestes dues especialitats i fomentar l'equitat territorial, la captació i la fidelització de talent. A banda d'això, aquest curs 2023-2024 Salut incentivarà econòmicament prop de 800 professionals que es formaran a Catalunya. Concretament, s'incentivaran 326 R2 (residents de segon any) i 373 R1 de Medicina Familiar i Comunitària, i 43 R2 i 56 R1 d'Infermeria de Salut Mental.Salut ha incorporat aquest any un canvi en els incentius destinats a la Regió Sanitària Catalunya Central, que significa un increment. Els R1 de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) i els d'Infermeria de Salut Mental (ISM), així com els R2 de les citades especialitats docents que s'ubiquen a la Catalunya Central passaran a percebre la quantia que correspon a la Corona 3, és a dir, 9.000 euros, tot i pertànyer a la 2.

Finalment, amb l'objectiu de donar una millor resposta a la disponibilitat de professionals en tots els àmbits d'atenció i arreu del territori, el Departament de Salut va presentar aquest mes de març passat un Pla d'acció per atraure i fidelitzar els professionals al sistema sanitari. Dotat amb més de 40 milions d'euros, aquest pla incorpora 49 accions a curt i mitjà termini que van des de la formació en el grau o la formació sanitària especialitzada i el desenvolupament professional, passant per actuacions en l'àmbit de les organitzacions, fins a les condicions en la prestació de serveis, per afavorir aquesta captació i fidelització de professionals.

