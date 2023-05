Diferència de versions en el mateix hospital

Unad'una aturada cardiorespiratòria quan la traslladaven en helicòpter d'hospital a Portimão, al sud de Portugal. El nadóamb els seus pares que l'atenguessin, però no hi ha hagut manera. Els hi havien comunicat que, en aquell moment, no hi havia ni els recursos ni els professionals adequats per atendre les cures intensives que necessitava.Finalment, han decidit portar el nen ena un altre centre, però la criatura no ha pogut esperar més i ha acabat morint. En declaracions a la cadena CNN Portugal recollides per l'Agència EFE, el responsable del Sindicat dels Tècnics d'Emergència prehospitalària,, ha posat damunt la taula una altra opció: que els metges s'haguessin traslladat en helicòpter a l'hospital on era la criatura. Ara, però, ja és massa tard.Així i tot, hi haperquè des del Centre Hospitalari i Universitari de l'Algarve han assegurat que tant els mitjans tècnics com humans han estat disponibles per atendre l'infant. "Algú de l'Institut Nacional d'Emergència Mèdica o del centre d'orientació de malalts urgents haurà pres la decisió de traslladar-lo. Desconeixem per quina raó ha passat aquest cop, per això", ha assenyalat el responsable.La mort de l'infant es va produir divendres passat, però no ha estat fins a aquesta mateixa setmana que la notícia ha transcendit als mitjans de comunicació. Sigui com sigui, el cert és quea Portugal el darrer any, especialment en les especialitats de maternitat i obstetrícia. Aquests serveis han arribat, fins i tot, a tancar els caps de setmana per falta de personal.

