Referèndum i expropiacions: així vol combatre la CUP els fons voltor de Barcelona

Lavol combatre elsi per fer-ho proposa impulsar unper fer-los fora de la ciutat,les seves propietats i destinar-les al. Segons els anticapitalistes, l'actual model de ciutat es caracteritza per la competència amb la resta de ciutats del món i l'economia està controlada pel capital estranger, especialment pels fons d'inversió i els fons voltor, que es lucren amb l'especulació amb l'habitatge. Per això, els cupaires han situat com un dels objectius del proper mandat a l'Ajuntament de Barcelona combatre els especuladors per tal de garantir el dret a l'habitatge.La ubicació de l'acte d'aquest dimarts no ha estat casual. La CUP ha citat els mitjans davant de la seu de, un dels fons voltor més polèmics d'aquest últim mandat, al punt de mira del moviment en defensa de l'habitatge. La candidata, acompanyada de la diputada Montserrat Vinyets, ha dit que les polítiques que s'han fet a Barcelona en els mandats d'Ada Colau "no han pal·liat el problema", sinó que ha empitjorat. Les dades dels anticapitalistes apunten quei més de 20 desnonaments al dia. El preu del lloguer se situa a uns 1.080 euros al mes de mitjana a Barcelona.En aquest context, la CUP identifica els fons voltor com un dels problemes de la ciutat. La formació ha explicat que l'any 2023 els grans tenidors i els fons voltorde la ciutat. En aquest sentit, els anticapitalistes han acusat els comuns i el PSC de vendre la llei d'habitatge amb triomfalisme malgrat que és "paper mullat". "Ni regula ni abaixa els preus del lloguer, que acumulen un 50% de pujades en els darrers cinc anys, no recupera els pisos dels grans tenidors, bancs i fons voltor, no atura desnonaments i no prohibeix els pisos turístics ni els lloguers de temporada", han denunciat.Alhora, diu la CUP, l'Ajuntament de Barcelonaque permeti excloure aquests fons de les licitacions dels plecs de concursos públics. "És de mínims no posar la catifa vermella als fons voltor", ha dit Changue. Per tot plegat, la solució dels cupaires passa per augmentar la pressió contra aquest tipus d'empreses, en aquest cas a través d'un referèndum per fer-los fora de Barcelona. A pocs dies de les eleccions, la CUP també ha definit la seva política de pactes. Els cupaires han deixat clar que no facilitaran l'alcaldia a cap partit que no es comprometi amb aquest referèndum i amb tancar l'aixeta dels diners públics als fons voltor.

