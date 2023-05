«O comunisme o el model de Puigdemont»: el debat de TV3, en 10 frases

Falten només cinc dies per a lesi els partits intensifiquen els esforços per mirar d'aconseguir el màxim nombre de vots en una votació que es preveu ajustada i en què els indecisos poden fer decantar la balança a favor d'uns o altres. Aquest dimarts, els caps de llista de les formacions amb representació a l'han fet l'últim debat abans de la votació, el de TV3 i Catalunya Ràdio. Les enquestes dibuixen un, entreestà consolidat a la quarta posició, lluny de l'alcaldia, itancaria la representació al consistori. Més enllà del nombre final de regidors i de qui acabi governant la ciutat, les enquestes no esclareixen si laaconseguiran entrar a l'Ajuntament, però coincideixen a deixar-ne foraRepassem a continuació les deu frases més destacades de l'últim debat electoral:Ernest Maragall dispara contra Collboni: "El 28-M decidim qui decideix sobre Barcelona: o la Moncloa o els barcelonins"Anna Grau: "S'ha de descolauitzar l'urbanisme i la mobilitat"Xavier Trias, contra Collboni: "Ara es fa el despistat, però és l'escolanet de Colau"Jaume Collboni, a Trias: "La presidenta del seu partit [Laura Borràs] ha tallat la meridiana durant 1.000 dies"Ada Colau retreu a Collboni que hagi "deixat tirada" la ciutat de Barcelona: "Depèn del bloc, Collboni és govern o és oposició"Daniel Sirera, a Colau i Collboni: "El seu model de neteja només agrada a rates i paneroles"Eva Parera: "El model de Colau i Collboni és comunisme, i el model de Trias és el model de Puigdemont"Anna Grau, a Collboni: "Sense vostè molt probablement no tindríem el Mobile... però tampoc tindríem Colau com a alcaldessa"Jaume Collboni: "He hagut de fer d'alcalde durant aquest mandat"Ada Colau llança la proposta del "pla Amsterdam": "Prohibir que els grans tenidors, bancs o fons voltor puguin vendre a altres grans propietaris, i que només puguin vendre pisos a persones per residir-hi"

