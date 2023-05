Álvaro de Marichalar, absolt del delicte de resistència als Mossos

ha estat absolt del delicte de resistència als Mossos d'Esquadra del qual se l'acusava per uns fets que van tenir lloc el dijous 26 d'octubre del 2017, en plena efervescència social a Catalunya per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després del referèndum de l'1 d'octubre.El germà deva ser detingut aquell dia per desobediència i resistència a l'autoritat després de mostrar una actitud "molt hostil" i "molt agressiva" cap als agents i els estudiants que en aquell moment es trobaven concentrats a la Plaça Sant Jaume de Barcelona manifestant-se contra l'aplicació de l'article. També han estat absolts els tres agents dels Mossos acusats de lesions per l'excunyat de la infanta Elena.El relat de fets provats recorda que Marichalar era a la plaça Sant Jaume aquell dia enarborant una pancarta i una bandera espanyola davant del Palau de la Generalitat, enmig d'un grup nombrós de persones que es manifestaven a favor de la independència de Catalunya.El text afegeix que davant del risc que es desencadenés un desordre públic i per preservar la seguretat física de Marichalar, el sotsinspector dels Mossos a càrrec del dispositiu policial desplegat a l'indret va ordenar que se l'endugués a dins de l'edifici.Dos agents van acompanyar l'excunyat de la infanta Elena a dins del Palau de la Generalitat agafant-lo cadascun per un braç. Ell, però, no volia quedar-se a dins i volia tornar a la manifestació, i va dir als agents que no eren policies.També es considera provat que un dels agents li va fer dues empentes i que després se'l va dur a una sala apartada. En el trajecte Marichalar es va fer un cop al cap amb una porta, i finalment els agents el van reduir, el van emmanillar i, després de caure a terra, el van dur a una sala on el van deixar assegut. Alhora, també es constata que l'aristòcrata va patir lesions.Marichalar va acabar acusant els agents de lesions, però posteriorment va retirar la denúncia. Les acusacions particulars també van retirar els càrrecs contra ell, però va persistir la de la fiscalia, per la qual cosa es va acabar celebrant judici oral.Durant el judici es van visionar les imatges enregistrades del dia dels fets i es van recollir els testimonis dels agents. A la sentència el tribunal considera que l'actitud mostrada per Marichalar davant la decisió dels Mossos de fer-lo entrar a l'edifici es pot considerar de "desacord i disgust", però no "d'oposició". Per tot plegat resol l'absolució del germà de Jaime de Marichalar, a banda de la dels tres agents.

