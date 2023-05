La Junta Electoral irromp a la campanya de Barcelona: una sanció i diversos retrets als comuns

Una sanció per avançar-se a la campanya

Polèmica per l'aparició de projectes "superilla"

A lase li acumula la feina mirant cap al govern de la capital catalana. I en concret, cap als comuns. La proximitat de les eleccions fa que els partits escrutin amb lupa el dia a dia dels seus rivals, i això ha portat ERC -especialment- però també la candidatura Trias per Barcelona (Junts) a enviarUna d'aquestes peticions, que assenyalava que Barcelona en Comú havia demanat el vot per Colau abans que s'iniciés la campanya, ja ha estat resolta amb unacontra la formació que actualment lidera el govern municipal.Al marge, aquest mateix dimarts, les dues formacions independentistes han retret a la regidora d'Habitatge,, també de BComú, que. En el cas de la denúncia de la candidatura de Trias, elaborada per Jordi Martí Galbis, s'acusa Martín d'haver d'intentati d'utilitzar "un acte organitzat o finançat, directa o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits". Això, segons l'argumentari de Junts, contravindria dos articles de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la LOREG. Davant del contingut d'aquest tuit, també ERC ha consultat la Junta Electoral.En rebre la queixa a través de l'òrgan administratiu, els comuns han anunciat que Lucía Martín. Dit i fet, el tuit ja no hi és. I això ha portat la Junta Electoral a arxivar el cas. Tanmateix, fonts de la llista de Trias per Barcelona remarquen que recorreran perquè no en tenen prou amb que esborri la publicació., rematen des de la candidatura de Junts.La portaveu de, Tània Corrons, assegura que estan "sorpresos" amb aquesta manera de fer dels seus competidors. "perquè també hem vist coses d'altres formacions que fregarien la línia i no hem actuat igual", apunta la membre de la candidatura d'Ada Colau. També menciona que la Junta Electoral ha desestimat una altra petició d'ERC, que es queixava per una publicació de la tinenta d'alcaldia i candidata número tres dels comuns, Janet Sanz, sobreel passat cap de setmana. En aquest cas, els comuns insisteixen que no era cap inauguració, sinó que es tractava simplement de comunicar la finalització d'una obra iniciada amb molta anterioritat a la campanya i l'entrada en funcionament d'un servei. En aquest sentit, l'òrgan administratiu els hauria donat la raó.La crítica es produeix un dia després que, que va denunciar una altra comunicació de la llista d'Ada Colau, en aquest cas des del compte de Barcelona en Comú, abans que comencés la campanya. En aquell moment,. El post es va fer el 10 de maig, 28 hores abans que s'iniciés el període electoral. "Un terç de les persones enquestades creuen que Ada Colau serà la propera alcaldessa de Barcelona. Per això caldrà omplir les urnes de vots per seguir defensant la Barcelona que obre camí i que avança en feminisme, en ecologia i justícia social", deia la publicació.Tot i que l'argument dels comuns era que el tuit simplement animava a la participació ciutadana a les eleccions, la Junta Electoral no va dubtar a desestimar la defensa dels denunciats. A més, s'hi feia constar que fins i tot"la Barcelona que obre camí".Dies abans, també la llista d'Ernest Maragall havia carregat contra el govern de BComú i PSC. En aquest cas, assenyalava les dues formacions com a part de l'executiu municipal. Els retreiaper haver fet, a poques hores de l'inici de la campanya, una comunicació institucional que informava de l'avenç dels tràmits de tres projectes urbanístics, dos dels quals amb la denominació de "superilla" . Des del consistori, però, es va defensar que, proposats pels veïns i amb el nom que havien escollit les entitats impulsores. A més, es recordava que eren intervencions humils que totes tres juntes no arribaven al milió d'euros de cost. Això es considerava "compatible" amb la proximitat electoral.

