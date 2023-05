Augmenten les denúncies per violències sexuals a Catalunya

La majoria de víctimes: dones

Un 60% coneguts de la víctima i el seu entorn

31% en l’àmbit familiar o de parella

Agressions amb més d’un autor i submissió química

Leshan augmentat gairebé una Catalunya el primer quadrimestre del 2023 respecte al mateix període de l’any anterior. Els Mossos d’Esquadra han atès un total de 1.487 víctimes entre els mesos de gener i abril i han detingut o investigat al voltant d’un miler d’autors, un 12,3% menors d’edat.Els casos perpetrats per submissió química corresponen a un 1% amb 13 fets, i les agressions grupals representen un 4% del total, concretament 58 fets denunciats. La portaveu del cos i cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana, la inspectora, ha alertat que un 60% dels casos es produeixen per part “d’autors coneguts” en entorns que la víctima considera “segurs”.Les violències sexuals denunciades l’any passat van augmentar un 10% en relació amb l’any 2021, passant. Es tracta d’un balanç que creix encara més si només es tenen en compte els primers quatre mesos de l’any, en què s’han instruït un total de 1.247 denúncies, un 19% més que al 2022. De fet, Escudé sosté que la xifra podria ser encara molt més gran, tenint en compte que encara hi ha una “elevada xifra oculta que ronda entre el 70 i el 90%”.Les dades presentades aquest dimarts provenen de la informació generada a partir de la posada en marxa del Pla d’acció contra les violències sexuals en entorns d’oci, que es va posar en marxa el passat 7 de juny i que ha permès obtenir noves variables, donar una major visualització a les violències sexuals, i augmentar la confiança de les víctimes.Durant el primer quadrimestre de l’any s’han registrat un total de 180 casos en entorns d’oci nocturn, que representen un 14% de la totalitat de violències sexuals registrades a. Segons elsés l’àmbit on se’n produeixen menys, de caràcter oportunista i majoritàriament basat en tocaments. Els agents han identificat 99 autors, dels quals 3 presentaven antecedents previs per delictes contra la llibertat sexual.El. Les víctimes de violències sexuals en entorns d’oci es trobaven en situació de vulnerabilitat per consum d’alcohol, drogues o fàrmacs en un 29% dels 180 fets. Pel que fa a la submissió química es van detectar dos casos on el relat de la víctima va ser clau per treballar en aquesta línia d’investigació.De gener a abril del 2023 les denúncies per fets delictius relacionats amb la violència sexual han representat el 0,65% de la totalitat de denúncies de qualsevol àmbit. Pel que fa a l’índex de resolució és del 78%. Els Mossos han atès un total de, de les quals un 87,8% són dones i un 12,2% homes. Els menors representen el 38% del total de les víctimes. D’aquest percentatge, la franja d’edat d’entre 0 i 12 representa un 16% i la d’entre 13 i 17 anys un 22%.En quant als agressors, s’han detingut o investigat un miler d’autors,. Un 12,3% dels investigats són menors, que representa un descens del 3% respecte el mateix període de l’any anterior. El 59% dels fets denunciats són agressions sexuals sense violència o intimidació, el 38% amb violència o intimidació i un 2,8% són delictes d’exhibicionisme. La meitat dels fets delictius es produeixen entre el divendres i el diumenge i un 39% dels casos passen al matí, entre les 7 del matí les 3 de la tarda.En el marc de la presentació de les dades, Escudé ha incidit en el fet que el 60% de les denúncies rebudes es produeixen per part d’autors coneguts ja sigui en l’àmbit de la parella, antiga parella, familiars, amics o coneguts. “Això significa que”, ha insistit. En un 40% dels casos, l’autor i la víctima no es coneixen.D’altra banda, de les dades analitzades es desprèn que en relació amb els autors desconeguts que cometen violències sexuals, els més habituals són els tocaments i també aquells casos on s’aprofiten de la vulnerabilitat de la víctima causada pel consum de substàncies inhibitòries.El. Més del doble de les que es produeixen en contextos d’oci. Durant els primers quatre mesos d’enguany s’han registrat 278 fets en l’àmbit de la violència de gènere i 110 en violència domèstica. Les xifres assenyalen que el 93,5% dels autors són adults i el 41% tenen antecedents delictius.Pel que fa a les víctimes, una de cada deu és menor d’edat i pel que fa al lloc on es produeix l’agressió, en el 86% dels casos és al domicili. Els mitjans emprats per cometre les agressions són des de la violència física i la intimidació (189 fets), la vulnerabilitat (29), els tocaments (23) i la submissió (6).Un 4% de les violències sexuals registrades es corresponen a. En concret, entre gener i abril, s’han denunciat 58 fets amb un total de 79 persones que hi haurien participat. Es constata que en 35 casos l’autor és conegut de la víctima i els fets perpetrats per dos o tres autors representen el 74% dels casos. 16 han estat comesos amb violència o intimidació per consumar l’agressió sexual.La participació de menors com a autors d’aquest tipus d’agressions s’ha produït en 6 casos. Els entorns on s’han registrat són d’oci (2), amistats (2) i centres educatius (2) en un context d’assetjament entre iguals. En aquest sentit, el cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal, el comissari, ha detallat que se solen produir entre nens i joves d’entre 12 i 14 anys i que molts deriven de situacions d’assetjament.“Dos o tres companys de classe assetjant un tercer, la situació va degradant i arriba un moment en que es passa dels insults i els cops, a una agressió sexual amb un ànim de vexació, no de satisfacció”, ha afegit, “si volem acabar amb aquests fets, hem d’acabar també amb l’assetjament”. Tot i això, ha reconegut que es tracta d’una situació complexa, que un cas concret, fins i tot, hi havia un cas amb una víctima de 6 anys i agressors de 9.Finalment, pel que fa al nombre de fets perpetrats per submissió química correspon a un 1% (13 casos) del total de violències sexuals denunciades en aquest període. La majoria (10), han estat comesos per autors coneguts per la víctima mentre que els fets amb autors no coneguts (3) corresponen completament a l’entorn d’oci. En 12 fets s’ha dut a terme en domicilis de l’agressor o la víctima.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola