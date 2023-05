El Botànic contra el retorn del PP: què hi ha en joc el 28‑M al País Valencià?

Qui és el president del País Valencià i com aspira a ser reelegit?

Quin és el principal aspirant a rellevar Puig?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins seran els grans debats en la campanya al País Valencià?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica del País Valencià

Quants habitants té? 5.057.353 persones.

Quants diputats hi ha en joc? 99 diputats.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? El PSPV va guanyar les eleccions amb 27 diputats i el PP va quedar segon amb 19 representants, seguit de Ciutadans, que només en va obtenir un de menys. Compromís va tancar la part alta del repartiments d'escons, amb 17, mentre que Vox amb 10 i Unides Podem amb vuit van tancar els representants a la cambra valenciana.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Puig va ser investit president del País Valencià amb els vots del PSPV, Compromís i Unides Podem. El pacte de govern incloïa cinc conselleries per als socialistes, quatre per a Compromís i dues per a Unides Podem.

I als ajuntaments?

València : Compromís 10, PP 8, PSPV 7, Ciutadans 6, Vox 2. L'actual alcalde és Joan Ribó , de Compromís.

: Compromís 10, PP 8, PSPV 7, Ciutadans 6, Vox 2. L'actual alcalde és , de Compromís. Castelló de la Plana : PSPV 10, PP 7, Ciutadans 4, Compromís 3, Unides Podem 2, Vox 1. L'actual alcaldessa és Amparo Marco , del PSPV.

: PSPV 10, PP 7, Ciutadans 4, Compromís 3, Unides Podem 2, Vox 1. L'actual alcaldessa és , del PSPV. Alacant: PP 9, PSPV 9, Ciutadans 5, Unides Podem 2, Compromís 2, Vox 2. L'actual alcalde és Luis Barcala, del PP.

El, a banda de les, també seran un moment per mesurar l'ordre de forces quan només falta mig any per als comicis estatals. El torcebraçés un dels punts clau d'aquestes eleccions, i si hi ha un escenari que pot ser una premonició per imaginar qui pot ser el pròxim inquilí de la, aquest és el. L'acord del, que en els últims anys ha garantit un govern d'esquerres, es veu amenaçat per una l'alça i les enquestes apunten que podria sumar majoria absoluta amb l'extrema dreta de. El pes que tinguiper sumar ambi elsserà determinant.és el president del País Valencià gràcies a la suma entre el seu partit, el, amb les forces progressistes. És el pacte que li va valdre per fer el salt a la Generalitat valenciana el 2015 , després de 20 anys de governs del PP, i que va poder reeditar el 2019 . Per ser reelegit president per tercer cop consecutiu, Puig i els partits amb qui ha governat reivindiquen l'obra de govern dels últims anys. En destaquen principalment elsaconseguits i la creació de. La gestió de lai la crisi econòmica arran de latambé han convertit el candidat socialista en un líder ben valorat entre la ciutadania. Tot i no ser còmplice de l'ascens de Sánchez a la Moncloa -en el passat havia donat suport a Susana Díaz quan la batalla alera sagnant-, Puig s'ha alineat amb l'agenda política del president espanyol, sense defugir les reclamacions d'un millor finançament per als valencians. Hi ha coordinació entre presidents.El popularés el principal aspirant a rellevar Puig. Fa quatre anys, la fragmentació del vot de la dreta va fer perdre suports alen benefici de, però els tres partits van quedar-se a només tres escons d'arribar a sumar majoria absoluta. Ara, però, les enquestes apunten a una victòria clara dels populars, en gran part gràcies a l'enfonsament de la formació taronja, i es troben a poques dècimes d'aconseguir sumar amb l'extrema dreta. Una clau que marcaria el tomb al País Valencià.El gran canvi polític que s'ha produït al País Valencià en els últims quatre anys és la fi, per ara, de la trajectòria política de. La líder de Compromís i vicepresidenta de la Generalitat valenciana va presentar la seva dimissió tant de càrrecs de govern com de partit l'estiu passat, investigada per haver encobert, presumptament, elsdel seu exmarit a una menor tutelada. Oltra al·legava que no volia "comprometre el projecte de canvi" al País Valencià i que no seria la "coartada" per fer fora Compromís del govern. Ara, la rellevarà com a candidat el portaveu del partit al Congrés dels Diputats,. Arran d'aquest canvi, també es produirà una casualitat: Puig serà l'únic candidat que repeteix quatre anys després.En la pràctica, molts dels debats que es tracten en la campanya al País Valencià recorden als que protagonitzen la resta de l'Estat. I és que en el fons, es contraposa el projecte social del govern progressista, amb principis com el dret a l'o la potenciació dels, amb la proposta de la dreta, que parla d'i situa la rebaixa d'com a punt principal. I com no, potenciant allà on poden el discurs de la. A escala provincial, a grans trets, laprotagonitza el debat a Castelló, la indústria de l'el marca a València i la gestió delés important per a Alacant.L'ordre dedel 28-M dependrà de quin dels dos blocs pugui sumar. Si lessón majoria, la porta està clarament oberta per reeditar la fórmula que va fer Puig president i que es va mantenir el 2019. Per contra, si les dretes sumen és de preveure que el PP pugui tornar a lavalenciana després de vuit anys amb el suport de Vox, que podria fins i tot augmentar representació i trencar amb la dinàmica a la baixa que li marquen les enquestes estatals. Quedarà per veure també si, en el cas que es produís aquest segon escenari, l'tindria funcions de govern o només donaria suport a la investidura popular.A banda dels comicis autonòmics, al País Valencià, com a la resta de l', també se celebren eleccions municipals aquest 28-M. Aquests són els resultats de les votacions locals del 2019 als ajuntaments de les capitals de les tres províncies:

