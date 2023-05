La millor universitat de l'Estat és catalana, segons aquest prestigiós rànquing

L'última classificació anual feta per la destacada Fundació de Coneixement i de Desenvolupament () deixa bones notícies a. El territori, juntament amb el País Basc i Navarra, té, sense especificar l'ordre, un delsI no només això. A casa nostra també tenim el centre educatiu amb més indicadors d'alt rendiment: la Universitat Autònoma de Barcelona ().Segons l'estudi de CYD, a banda de la UAB, que encapçala el rànquing, aquests són elsla Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Ramon Llull, la de Navarra, la Carles III de Madrid, l'Autònoma de Madrid, la Pontifícia Comillas, i la de Deusto.Enguany, la Fundació celebra 10 anys elaborant aquest prestigiós rànquing analitzant més deque, en el seu conjunt, representen el 93% del conjunt del sistema. Dels centres estudiats, 48 són públics (el 100% de la representativitat) i 32 privats (el 89%). L'altra cara de la moneda de Catalunya , País Basc i Navarra la protagonitzaque, tot i ser la comunitat autònoma que més campus té -el doble de privats que de públics- i la més rica d'Espanya,La directora del rànquing,, ha detallat en roda de premsa que, en la recerca, l'organització no s'ha detingut a esbrinar les causes darrere les dades, però sí que ha apuntat que ha estat la tendència dels últims anys a la comunitat. A més a més, en aquesta línia, un factor que podria ajudar a entendre els mals resultats és que Madrid és el territori que menys inverteix en educació superior.Alhora, Mediavilla ha aprofitat per explicar que mentre les universitats privades destaquen en ensenyament o en orientació professional, les públiques ho fan sobretot en investigació. La taula presentada als mitjans reconeix els indicadors per grups de rendiment (baix, mitjà i alt) sense intenció de determinar quina universitat està en primer, segon o tercer lloc.és que l'usuari pugui comparar el rendiment dels centres en matèria d'ensenyament i aprenentatge, investigació, transferència de coneixement, internacionalització, inserció laboral o contribució al desenvolupament regional.

