Regalos para una niña de 9 años en su 1ª Comunión:



1 vaper o cigarrillo electrónico



1 expositor entero de cartuchos consumibles, de todos los colores y sabores



1 paquete de caramelos de menta, para ocultar el aliento de después



1 smartphone de entre 1.469€ y 2.119€ pic.twitter.com/6DcN2JDd7k — P. Duchement (@PDuchement) May 21, 2023

Els experts alerten de la banalització dels dispositius

😱 No son ‘chuches’ ni ositos de peluche. El diseño de algunos cigarrillos electrónicos apunta directamente a los niños. O paramos esta deriva o tendremos un serio problema de salud pública que ya empieza a manifestarse.@sanidadgob @jose_minones



➡️ https://t.co/2rQhOFxDdO pic.twitter.com/EhEMTFSsrj — CNPT (@CNPT_E) April 24, 2023

Estem en plena època de. I amb elles arriben els, sempre polèmics. Hi ha famílies que obsequien els seus nens, que només tenen 9 anys, amb mòbils i ordinadors d'última generació. El cas que us explicarem també n'és un exemple, però no només. En les últimes hores hi ha hagut un. Té gairebé 200.000 visualitzacions i en ell s'hi veu una nena sevillana tot just després de fer la comunió obrint els regals del seu nucli més proper.Un smartphone valorat en més de 2.000 euros.de gustos de tota mena, un expositor ple de cartutxos consumibles i un paquet de caramels de menta, per ocultar l'alè després de fumar. De fet, el curiós del cas, a banda de la peculiaritat dels obsequis, és que la menor ja porta un dels famosos cigarrets electrònics penjat del coll i es veu com fuma mentre algú de la família la grava. Les seves amigues, moltes d'elles menors, la miren amb un somriure d'orella a orella i li demanen que, si us plau, els hi doni un. Per sorpresa d'alguns internautes,amb l'elecció dels regals.El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme () ha aprofitat la viralització del vídeo per alertar del perill de regalar a nens i adolescents cigarrets electrònics. Segons ell, inciten a fumar des de ben petits, teneni fins i tot poden incloure nicotina encara que no s'especifiqui en l'etiquetatge. Per a l'organització, el vídeo d'aquesta menor il·lustra la nul·la percepció de risc" que tenen les famílies davant aquests dispositius, així com la seva "normalització".El CNPT, així com altres organitzacions, fa mesos que adverteixen sobre la proliferació de vapejadors amb fPer això, el missatge que en aquesta ocasió ha volgut llençar és que aquests dispositius són igual de nocius que els cigarrets de tota la vida i que la seva presència lluny de tendir a l'extinció, augmenta en esdeveniments per a públic infantil i adolescent.La presidenta del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme,, ha aprofitat per instar novament el Ministeri de Sanitat perquè actuï i prohibeixi "un sector nociu i depredador" que consideren "cosí germà del tabac i que”. A banda d'això, Fernández també ha aprofitat per subratllar que la llei de Mesures Sanitàries contra el Tabaquisme va prohibir des de 2005 productes com els cigarrets de xocolata, ja que normalitzaven l'acte de fumar entre menors "Es prohibeix vendre o donar a menors d'edat productes derivats del tabac, així com qualsevol altre producte que l'imiti i indueixi a fumar. En particular, es prohibeix la venda de dolços, refrigeris, joguines i altres objectes que tinguin forma de productes relacionats amb el tabac i puguin resultar atractius per als menors”, estableix la norma.

