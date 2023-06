Lo Pau de Ponts: l'actualitat feta cançó que triomfa a les xarxes

El perfil Nom complet: Pau Pinós i Bergé

Plataformes: YouTube | Instagram | Twitter

Temàtiques: Humor | Actualitat | Llengua catalana



Contingut:







Pau Pinós i Bergé

El gènere de la paròdia musical és dels més antics que hi ha en el món de l'humor. Programes radiofònics o altres televisius com elho saben explotar molt bé, però a les xarxes catalanes hi ha un protagonista que sobresurt per damunt de la resta: en Pau Pinós, més conegut com aOriginari del poble de la Noguera que li dona el nom, Ponts, s'ha estès entre grups de, piulades de, posts agràcies a les seves cançons.L'actualitat és la seva inspiració i, per tant, els temes són pràcticament infinits. A partir d'aquí hi afegeix talent en laper a tots els públics a través de totes les qüestions que apareixen als mitjans. La seva creativitat l'ha dut a, a partir de les seves paròdies i el seu humor transversal que arriba a tots els racons del país.

