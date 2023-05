La retirada d'un camió accidentat a l'AP-7 provoca un altre xoc de tres camions més i un mort

🔴 Es mantenen 2 carrils tallats a l'AP-7 a Banyeres del Penedès en sentit nord per la retirada del camió accidentat ahir. Hi ha 2 km de cua



📷 A l'altura de Sant Oliva, 3 camions han encalçat i només hi ha un carril obert. Es registren 3,5 km de retenció des del Vendrell#SCT pic.twitter.com/tfowulEtqB — Trànsit (@transit) May 23, 2023

en sentit Barcelona aquest dimarts. El Servei Català de Trànsit informa de cues quilomètriques ala l'altura deUn camió accidentat, el qual estava sent retirat pels serveis d'emergències,que ha generat un caos major en aquesta artèria de trànsit de Catalunya. Per aquest mateix motiu ha quedat tallat un carril en sentit nord que provoca grans cues.en el segon xoc entre els camions, segons ha informat trànsit. Era un dels conductors.El primer accident ha succeït a l'altura deEn el moment que els serveis d'emergències actuaven, s'ha produït el segon xoc amb els altres tres vehicles. Trànsit informa en directe a través dels seus canals en quin estat es troba ara mateix la carretera,. Els serveis d'emergències treballen per retirar tots els camions accidentats de la via.

