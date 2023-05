Tot el que has de saber abans d'anar a votar aquest 28‑M

La diferència entre un vot en blanc i un de nul

Quedar en primera posició, la clau per ser alcalde

El mur del 5% o el cost de treure un regidor

Canvi del nombre de regidors en alguns municipis

I si hi ha un empat a vots per l'alcaldia?

El paper de les diputacions i dels consells comarcals

N'hi ha que ja tenen alcalde

Els ciutadans dels 947 municipis deestan citats aquest diumenge a les urnes per triar el seu alcalde o alcaldessa per als pròxims quatre anys. Però no tothom té clar que es decideix aquest. Primer de tot, saps la diferència entre un vot en blanc i un de nul? I el paper dels consells comarcals i les diputacions, que indirectament també es trien en aquestes eleccions municipals ? Quant costa treure un regidor i perquè és important ser primer per ser alcalde? Et responem aquestes i altres preguntes perquè quedi clar tot el que cal saber abans d'anar a votar.La principal diferència entre uni un de, és que el primer és vàlid i suma en el recompte d'unes eleccions, mentre que el segon és invàlid i s'exclou de la participació en els comicis. Es considera vot en blanc quan el sobre no conté cap papereta, o bé quan s'ha votat per una candidatura que ha estat. Per contra, serà un vot nul qualsevol sobre que estigui alterat, o bé que contingui una papereta sense marcar, o a la inversa, que es dipositi una papereta sense sobre.Eldurant la nit del 28 de maig i els dies posteriors serà quii qui no per aspirar a formar un: uns serande la seva ciutat o poble per majoria absoluta, i d'altres ho seran perquè han estat els més votats i la resta no s'han posat d'acord. Per això, a diferència d'altres eleccions, és de vital importànciaLa nit del pròxim 28 de maig, amb motiu de les eleccions municipals, molts candidats hauran de treure la. Alguns hauran de fer sumes per veure si arriben a convertir-se en alcaldes i d'altres, més humils, es plantejaran com a objectiu el sol fet d'entrar al consistori. Qui marca el topall? És el famós, que històricament ha deixat fora moltes candidatures, també a Barcelona En un total de quaranta consistoris, hi haurà més o menys representants que als comicis d'ara fa quatre anys. El motiu? Guanys i pèrdues de població des del 2019. I és que la llei estableix el nombre de regidors amb els quals compta cada municipi establint uns. Si algun municipi supera o cau d'algun d'aquests nivells d'habitants, com a conseqüència, també guanya regidors -com passarà en les pròximes eleccions a 34 indrets del país- o bé en perd -la realitat a sis poblacions catalanes des del 28 de maig-.Un cop els ciutadans votin, arribarà l'hora de fer sumes i veure si els pactes estableixen un nou alcalde, o si bé no hi ha alternativa i govern la llista més votada. Però a tot això, especialment en pobles petits on participen pocs habitants i es presenten poques candidatures, hi pot haver un tercer escenari:Les eleccions municipals són més que la batalla pels. Dels vots dels milions de catalans que trien els seus alcaldes i alcaldesses, també es tria l'estructura de dues entitats supramunicipals: les-n'hi ha quatre, una per cada demarcació- i els-n'hi ha un per comarca, excepte ali a la-.Els diferentspubliquen les llistes electorals dels 947 municipis de Catalunya per a les eleccions. L'anunci deixa, cada quatre anys, també un fet anecdòtic: aquells pobles quedecidit abans de votar perquè només s'hi ha presentat una sola llista. Això sol passar en territoris petits en què els habitants es posen d'acord per no competir. Repassem a continuació la llista d'aquests llocs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola