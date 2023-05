Núria Parlon: «Les majories absolutes no són dolentes»

"Santa Coloma té una potencialitat que serà un revulsiu d'atracció de visites turístiques. La ciutat s'adaptarà a tot això"

Núria Parlon.





Alcaldessa depel PSC des del 2009, i els vuit últims anys amb majoria absoluta. Quin és el secret de? El seu entorn assegura que "parlar amb tothom". Nascuda a Barcelona l'any 1974, el seu municipi és un dels protagonistes d'aquestesen part per la incorporació a la carrera electoral del candidat d'ERC, Gabriel Rufián . L'any 2019 Parlon va obtenir 17 de les 27 cadires de l'Ajuntament, mentre que els republicans quedaven en quarta posició, amb tres regidors. Parlon, com Núria Marín a l'Hospitalet o Antonio Balmón a Cornellà, són de les poques figures que preserven majories absolutes al país. En aquest sentit, la colomenca apunta que hi ha una idea establerta sobre aquestes majories, però reivindica que quan ha tocat, com amb la Covid, va assolir un pacte amb totes les forces de la ciutat per planificar la seva recuperació.Parlon va a totes i assegura no témer la irrupció de Rufián. Ens rep al seu despatx de l'Ajuntament aquest dimarts, entre una junta de govern i una reunió de l'AMB. Assegura que l'objectiu és revalidar la força per continuar amb la transformació de Santa Coloma, potenciant l'ocupabilitat i prioritzant la lluita contra totes les desigualtats. Preocupació? Revertir les xifres que indiquen un augment de delictes de. En l'eix nacional, Parlon, que va ser una de les veus del PSC que es va obrir al debat del dret a decidir, expressa els seus dubtes sobre l'que considera que no s'ha de plantejar ara perquè podria trencar el marc del diàleg, i aplaudeix la "valentia" de Pedro Sánchez en qüestions com els indults als presos polítics. Quant de temps continuarà Parlon fent política a Santa Coloma? És un contracte sense data de caducitat.- El projecte de transformació. En els darrers anys hem iniciat una millora en àmbits que són clau per a l'avenç de la ciutat, com l'ocupabilitat amb la creació d'oportunitats laborals amb projectes innovadors i estratègics, o la lluita contra tota mena de desigualtats posant al centre les persones, de manera transversal i intergeneracional. Però també hi ha en joc la projecció de Santa Coloma. Tenim un projecte de ciutat que no l'hem fet tancats als despatxos sinó que s'ha forjat amb el conjunt de la ciutadania, en processos de participació i implicació. La ciutat està en un molt bon moment per encetar la seva culminació futura. I el resultat final serà una qüestió que ja comença a passar: Santa Coloma està de moda. Ja ocupa un paper dins la realitat metropolitana del nostre país.- Aprofitant les bones comunicacions que tenim, sense competir amb Barcelona, hem de buscar la nostra singularitat com a ciutat metropolitana especialitzada en la promoció de la cultura. El projecte tractor d'aquesta qüestió és el BesArt, encetat aquest mandat i que suposarà tenir el museu d'art urbà a l'aire lliure més gran del món, a la llera del riu Besòs. I aquest riu, a banda de ser una metàfora de la resiliència de la ciutat, està en un procés de renatularització, amb llacunes pedagògiques per a l'àmbit escolar, familiar i científic, el que genera l'atracció d'un turisme urbà centrat en la biodiversitat. Està quedant preciós. És una recuperació de la biodiversitat en un entorn que abans era hostil. El riu era una claveguera i la ciutadania hi vivia d'esquenes. Fa 20 anys va començar a liderar-se amb l'ajuda dels fons europeus, ara ja hem acabat la primera fase de renaturalització i tenim finançament per a la segona i tercera. Ens permetrà desplegar un projecte molt atractiu per a les visites turístiques.Més enllà d'això, també estem potenciant Santa Coloma com a ciutat gastronòmica. I tenim una altra proposta, de recuperació de patrimoni, per convertir-lo en espai de referència, com la masia de Can Zam, que serà un centre pensat per a la cultura i les arts. Al mateix temps, treballem la transició de Can Zam cap a la serralada de la Marina. Tot això ens posa en el mapa, i és una potencialitat que serà un revulsiu d'atracció de visites. La ciutat s'adaptarà. I mentrestant, ja tenim moltes visites de les ciutats veïnes, com de Badalona, Cornellà, i de tot l'entorn de Sant Adrià. Venen a veure el talent local de la ciutat.- Quan demanem més Mossos, ho fem actuant amb corresponsabilitat. No li diem a la Generalitat que els Mossos són els responsables de la seguretat ciutadana perquè nosaltres tinguem una plantilla de policia local a quadros. Això seria centrifugar responsabilitats. I mai ho hem fet. Nosaltres vam estar afectats pel decret de jubilacions anticipades de la policia local. Quan va succeir, la nostra plantilla no arribava a 100 efectius, fet que suposava que amb prou feines n'hi hagués 80 treballant, per les baixes i permisos. Quan va passar això, vam fer un esforç econòmic molt important en una ciutat en la qual no ens sobren els recursos.Després, l'any 2019, el conseller Miquel Buch va portar 13 Mossos a Santa Coloma i s'haurien d'haver consolidat a la plantilla, però no. És el que dic i retrec al conseller Joan Ignasi Elena. Just quan va ser nomenat, va venir a la Junta de Seguretat Local i li vaig agrair molt, però li demano que en la mesura del possible i de les seves capacitats, no s'oblidi de Santa Coloma i el Besòs. Després, altra cosa és que tot es polititzi en campanya. Nosaltres hem fet els deures, hem incrementat la nostra plantilla, i ara demanem un esforç de la Generalitat per recuperar els Mossos que hem perdut.- Som una ciutat molt segura. Les dades ens situen com la ciutat de més de 20.000 habitants amb la criminalitat més baixa de tot Catalunya i la resta de l'Estat. Només ens preocupa i tenim el focus posat en el delicte d'agressions per violència de gènere. Han augmentat i hi estem treballant. Fa anys que hem posat en marxa la Ciba, un equipament municipal dedicat a l'atenció a les dones i a la innovació i l'economia feminista. És un centre que incideix clarament sobre la visió integral de les violències masclistes. Hem aconseguit que les dones que estan en una situació de violència no hagin d'anar primer a fer la denúncia a la policia i després als serveis socials. Tot ho poden fer allà. També hi hem creat un recurs d'urgència habitacional, una part d'atenció a dones que han de sortir urgentment d'una situació de violència amb els seus fills i filles. De tots els delictes que es tipifiquen, aquest és el que ens preocupa, l'únic que comparativament ha incrementat.- En els darrers anys, la política ha estat molt marcada pel conflicte territorial. Això ens ha fet perdre oportunitats a les administracions per millorar la gestió de les infraestructures, i això afecta tant a la relació entre la Generalitat i l'Estat, com a la relació entre els ajuntaments i la Generalitat. Davant la problemàtica existent a Rodalies, allò important és que la Generalitat i l'Estat siguin capaços de pactar un model en el qual hi hagi corresponsabilitat en la gestió del servei, amb un contracte i un programa que planifiqui aquestes inversions. Però moltes vegades ens trobem en disputes partidistes, és una llàstima que no siguem capaços de fer aquesta tasca.Entenc que legítimament la Generalitat digui que s'ha d'invertir més en Rodalies. Molt bé, doncs posem-nos a treballar. Jo també li puc reprovar a la Generalitat que no inverteixi prou en la universalització de l'educació gratuïta dels 0 a 3 anys, i que la carregui a les esquenes dels ajuntaments. Si entrem en els retrets sense posar-nos a una taula a treballar, doncs al final la sensació de la ciutadania és que ens barallem i discutim, però no solucionem els seus problemes.- Darrerament, la Generalitat ha deixat de banda la reivindicació de millores pel que fa al finançament de Catalunya, no s'ha presentat a les taules de debat sobre el finançament, i no ha estat a l'altura de la defensa dels interessos de Catalunya en relació a altres comunitats autònomes. Això ha passat perquè estava clarament centrada en el procés independentista. I és legítim defensar aquesta posició. Jo no la qüestionaré. Si els partits que governen creuen que la solució per Catalunya és la independència, em sembla legítim, però això té un cost d'oportunitat, principalment sobre projectes transformadors de millora de les infraestructures. Tenim el tema de Rodalies, però també la sequera i moltes altres qüestions que han quedat en l'aire. Més enllà de gesticular i posar el dit a la nafra al govern de l'Estat, els esforços haurien de ser per buscar els punts en comú per solucionar la problemàtica. El govern de l'Estat potser no ha fet les inversions que tocaven quan tocava, però està intentant millorar i això és un fet.- Nosaltres no estem nerviosos ni nervioses, el que estem és desbordats, com és habitual, per la feina a l'Ajuntament. I a sobre tenim una campanya. Clar, qui no ha bregat mai en l'àmbit de la política local, això li costa imaginar-s'ho... Jo tinc sobre l'esquena la necessitat de gestionar, no de parlar, sinó de complir. I venim d'un mandat molt difícil, amb una pandèmia pel mig, en la qual hem hagut d'aconseguir que la ciutat se'n sortís. Vam fer un pacte local per a la reconstrucció de la ciutat, i hem aconseguit executar el 93% del pla d'actuació municipal. I ara, a sobre, fem una campanya. Però no ens preocupa. No em preocupa la irrupció de Gabriel Rufián. Sempre hem tingut bona relació amb ERC i ens hem entès bé. Sempre hem arribat a acords. Amb Sam Núñez, que és el portaveu del grup municipal, sempre hi hem trobat una mà estesa per pactar coses i treballar de la mà. És una persona que ha treballat i ha fet molt bona funció com a regidor de la oposició. I espero que en un futur, sigui quina sigui la configuració d'aquest Ajuntament, puguem tenir entesa quan toqui, ja sigui amb el Gabriel Rufián, o amb qui tingui les funcions de portaveu.- No opinaré de la seva estratègia de campanya. Això és una cursa, tu t'has de centrar en la teva carrera, has de pensar en com tu estàs, què pots oferir, quins són els teus punts forts, com pots millorar la teva proposta electoral... És molt diferent la manera d'enfocar una campanya des de la realitat d'una ciutat a fer-la sense tenir aquest coneixement. I cadascú utilitza les seves eines, armes i espai on se sent més còmode. Això és així.- Ara mateix no ho sé. Es presenten 13 candidatures i amb algunes és gairebé impossible, si tinguessin representació, que arribéssim a pactes. Nosaltres anem per la majoria absoluta, i hi anem perquè sota el meu punt de vista és la garantia de solvència, solidesa i compliment d'un programa electoral. Tenim casos on els pactes i la feblesa de qui és la força més votada dificulten el desplegament de la transformació de la ciutat en polítiques que són clau. Però ara nosaltres estem treballant per revalidar la majoria. Això no deixa fora la possibilitat d'arribar a acords i pactes amb la resta de forces. És cert que ara hi ha una mena d'idea de les majories absolutes com si fossin dolentes quan no es tenen, i sobretot si no les té el teu partit. Perquè quan les té el teu partit et semblen meravelloses. ERC té alcaldes que porten anys amb majories molt àmplies, i nosaltres en el cas de Santa Coloma tenim una majoria sòlida perquè la gent ens vota i ens fa confiança. Alguna cosa estarem fent bé! Dit això, davant de pactes i obertura a treballar conjuntament les grans línies de ciutat, sempre mà estesa amb les diferents forces. De fet vam fer un pacte local amb la Covid, amb totes les forces, i s'han complert totes les mesures pactades.- No, no ho faré. Nosaltres anem a la majoria absoluta, i a partir de la majoria intentarem tenir entesa amb tots els grups.- Sempre.- Catalunya ha viscut una situació molt delicada i encara no ens hem recuperat dels esforços que s'han fet per trencar una situació de polarització que no portava enlloc. Ara no és bo tornar a treure qüestions que ens poden despistar de l'objectiu important, que és refer les relacions de Catalunya amb el govern d'Espanya per endreçar i millorar totes les prioritats que els catalans tenim per desenvolupar la nostra vida, amb bons serveis, bones Rodalies, bones escoles i inversions futures. Aquesta és l'assignatura pendent. Alguna cosa hauríem hagut d'aprendre del procés que ha deixat moltes ferides. S'han comès molts d'errors, i plantejar ara l'acord de claredat sense més, com qui es treu de la butxaca una proposta per dir 'seguim sent independentistes'... Tinc els meus dubtes que aquest sigui el camí adequat.- Nosaltres som un partit federalista. És així, no ens en sortirem d'altra manera.- S'han fet passos molt importants per part del govern espanyol.- Tota la reforma per facilitar els indults i la conciliació s'hauria de posar més en valor, no? Això també té un cost per al govern d'Espanya amb la resta de l'estat. El president Sánchez ha estat molt valent, ha complert, s'ha mullat, i està mostrant una actitud clarament dialogant. Ara el que no podem plantejar és la independència de nou a través de l'acord de claredat. Això és trencar tot el marc de diàleg i d'entesa. Nosaltres no som independentistes, i el PSC, inclosa jo mateixa, vam fer molts esforços per intentar cercar solucions que no ens portessin al xoc de trens.- Obvi que no. Va haver una declaració unilateral d'independència. Per minuts, però va existir. Crec que això ja ho hem de... no oblidar, perquè ens ha de servir per saber com no s'han de fer les coses... El que vull dir és que tots els projectes polítics són legítims, però crec que no és oportú treure ara l'acord de claredat. Només cal mirar al gruix de l'independentisme, no comparteix aquesta estratègia.- Sembla lluny, però ja fa temps que vaig aparcar la meva vinculació al projecte polític del PSOE a nivell nacional. A dia d'avui jo estic centrada en la ciutat. Crec que hem fet bona feina, hi ha recorregut de millora, i ara mateix no tinc més expectatives que continuar sent l'alcaldessa si així ho volen els veïns i veïnes. A partir d'aquí, programa electoral, pla d'actuació municipal, i complir amb el mandat que es derivi de les urnes.

