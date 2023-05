Detinguts tres joves aficionats del València pels insults racistes contra Vinícius a Mestalla

⚠️ÚLTIMA HORA⚠️



Quatre detencions més a Madrid

La policia espanyola segueix en marxa per detenir els responsables dels atacs racistes contra, davanter delEls agents del cos espanyol han detingut tres joves relacionats amb els insults racistes que va rebre el brasiler durant l'enfrontament entre el València i el club blanc aA través d'una piulada ho ha confirmat la policia nacional espanyola.La delegada del govern espanyol al País Valencià,ha afegit que els agents treballen "per seguir aclarint els fets" que va desembocar en una forta polèmica que ha sacsejat el futbol espanyol iBernabé assegura que la policia segueix treballant amb els vídeos de Mestalla per identificar més persones i no descarta més detencions en les pròximes hores o en els pròxims dies.La policia espanyola també ha detingut quatre persones aquest dimarts al matí, presumptament culpables de col·locar un ninot de Vinícius simulant que estava penjat del coll. Aquesta representació fatídica es va produir en el marc dels quarts de final de la Copa del Rei que enfrontaven elEl van trobar en un dels ponts d'una de les carreteres pròximes a Valdebebas, la matinada delAl costat del maniquí hi havia una pancarta que resava:Després que el seu cas arribés, fins i tot, als despatxos de la Moncloa, es convertís en gairebé un assumpte d'estat al Brasil, provoqués les declaracions del presidentdes del G-7 i un enfrontament verbal a les xarxes amb el president de la Lliga,el davanter brasiler del Reial Madrid ha tornat a demostrar tot el que denuncia en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.A través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Vinícius ensenya com als estadis deo, també, el del Futbol Club Barcelona, hi ha milers de persones que li propinen insults racistes. Al Camp Nou li desitgen la mort, tal com es pot veure a les imatges.

