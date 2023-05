Deu plantes tòxiques d'interior que és millor evitar a casa

A les plantes se'ls ha reconegut diversos beneficis dins de casa, terrassa o jardins. Des d'aspectes més saludables com la purificació de l'aire, la reducció de la sequedat en l'ambient, la contribució al benestar emocional, fins a una qüestió més estètica, per la seva virtut de fer els espais més acollidors i bonics.



D'altra banda, hi ha un llistat de plantes d'interior i exterior que se'ls ha atorgat l'etiqueta de tòxiques per les seves propietats i poden posar en risc la salut de les mascotes, els nadons o les persones al·lèrgiques. Per aquest motiu, cal identificar-les i es recomana evitar-les en la mesura que sigui possible. Te'n mostrem 10 d'interior que són tòxiques.

Monstera Deliciosa

També coneguda com a costella d'Adam, la seva particularitat són les atractives fulles que, no obstant això, poden provocar reaccions perjudicials en cas de ser ingerides. Alguns dels símptomes són inflamació de la llengua i faringe, dificultat respiratòria i convulsions.

Espatifil·li

Aquesta planta és anomenada com bressol de Moisès o líric de la pau. Tot i la seva qualitat de purificar l'aire, la seva ingesta es pot traduir en vòmits, nàusees, diarrea i dificultat per parlar o empassar. En els gossos podria provocar trastorns digestius.

Àloe Vera

La coneguda planta, amb infinitat de propietats medicinals, podria provocar una intoxicació en gossos i gats. Per aquest motiu, cal tenir especial cura en hàbitats on es conviu amb mascotes.

Sansevièria

La planta pot causar greus conseqüències per la seva ingesta entre els animals de companyia. La salivació excessiva i la diarrea són els símptomes més comuns entre els gossos, mentre que als humans, simplement pot crear nàusees entre els seus consumidors.

Filodendre

Aquesta planta està pensada per interiors. Ara bé, cal tenir cura si hi ha nens petits pel mig, perquè podria provocar dermatitis amb el seu contacte, a més d'una inflamació generalitzada de l'aparell digestiu.

Kalanchoe

El Kalanchoe és molt fàcilment reconeixible perquè ha estat utilitzat com un recurs decoratiu. No obstant això, conté substàncies tòxiques que poden arribar a causar la mort en cas de ser ingerides.

Potó

La seva característica principal és que totes les seves parts són tòxiques, però especialment les fulles. El seu contacte amb les papil·les gustatives pot comportar irritació en les mucoses, diarrea i vòmits.

Flor de Nadal

La Flor de Nadal és molt típica durant la temporada d'hivern pel seu estil nadalenc, però de la mateixa manera que actuen el grèvol i el vesc, pot funcionar de verí entre els gossos i gats i, en el cas dels humans, de substància tòxica.

Ficus

El ficus crida l'atenció pels seus colors vius. Ara bé, el simple contacte pot provocar dermatitis i si el contacte ha estat estret, com a conseqüència es pot donar tos i picor d'ulls. El símptoma irritant és temporal, en cas contrari, caldrà consultar a un especialista.

