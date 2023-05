Sirera dona «tot el suport» a la Guàrdia Urbana després de la seva actuació en un esplai

"Acabar amb la burocràcia"

El, ha sortit aquest dimarts endavant de les crítiques rebudes -entre elles de la candidata de la CUP, Basha Changue- per l'actuació policial en un acte de l'Agrupament Esplai Santa Maria del Pi, durant la matinada de dissabte a diumenge. Sirera ha promès "donar sempre suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat" i, en concret, a la Guàrdia Urbana. Ha dit que "si s'ha fet alguna cosa malament, que s'investigui". Però ha assegurat que la Guàrdia Urbanai s'ha referit al fet que regidors dels comuns que ara reclamen que s'investigui,Sirera ha respost a unes afirmacions de la candidata de la CUP acusant la Guàrdia Urbana deper "identificar persones no blanques" i ha reclamat "no jugar amb qui es juga la vida per garantir la seguretat dels barcelonins". Sirera, que moltes vegades recorda que és fill d'un membre de la Guàrdia Urbana, ha assegurat que si és decisiu a l'Ajuntament, el consistorila Guàrdia Urbana.El candidat del PP ha explicat que anirà al debat d'aquest dimarts amb la voluntat d'explicar les seves propostes i que el PP és l'únic que pot fer quepassi a ser "història", insistint en què el del PP és elper forçar un canvi al consistori. En la pugna implacable per fer-se amb tot l'espai de dreta espanuola , ha aprofitat per respondre a les, que li ha retret que la decisió sobre política de pactes a l'Ajuntament les farà. Sirera ha dit que el que mai li demanarà Feijóo "és que faci alcaldessa Ada Colau i li aprovi els pressupostos". Tot seguit, ha recordat que la candidata de Valents "prové del nacionalisme, va donar suport a una proposta de referèndum d'autodeterminació i entenc que tingui aquests tics".El candidat del PP ha presentat aquest dimarts un pla per convertir l'Ajuntament de Barcelona en una "bona administració" i fer-la més "àgil i eficaç". Un ajuntament que, ha afirmat, s'ha caracteritzat per l'endarreriment en concessió de llicències i en resolució de concursos. El pla del PP, titulat, gira entorn tres eixos: simplificar i agilitar l'administració, facilitar i estendre l'activitat econòmicai agilitzar les tramitacions urbanístiques i llicència d'obres i activitats. Sirera ha assegurat que l'objectiu és "acabar amb la burocràcia" a l'Ajuntament de Barcelona.Entre les mesures principals, Sirera ha destacat la creació d'una finestreta única social en cada districte, per poder fer tots els tràmits des d'una sola instància; la reducció de tràmits i temps d'espera; el reforç de la, l'ampliació del silenci administratiu positiu en els procediments d'obres i activitats; establir el límit de 30 dies per a lad'obres i activitats, així com garantir la transparència en la gestió urbanística, donant a conèixer des del web municipal el contingut, les fases i el calendari d'execució dels plans urbanístics.

