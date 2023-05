Rebombori a Badalona per la botifarrada d'Albiol amb més de 4.000 persones

El tiquet d'entrada que el PP assegura que va repartir als assistents de la botifarrada Foto: Nació

Nova polèmica a. Després del rebombori pel duel ERC-Junts a la ciutat, ara ési un diari de Badalona qui poden acabar als jutjats. Segons ha pogut saber Nació, el candidat deldenunciarà al mitjà, que l'ha acusat d'enganyar els assistents a unasense advertir-los que es tractava d'un acte de la formació popular. Fonts del partit expliquen que l'acusació és absolutament falsa i que el mateix dia després de les eleccions portaran el cas als tribunals.Tot plegat es remunta a aquest diumenge alde la ciutat amb un autèntic bany de masses de 4.300 assistents, i des d'on Albiol va demanar el vot d'i simpatitzants deli els, erigint-se en un candidat transversal "al marge de la ideologia". El candidat popular també va insistir a arribar als 14 regidors, la, per evitar que "l'alcalde no el decideixen els partits que perden tancats en un despatx".Només un dia després, el TOT Badalona publica una informació en què apunta quede l'acte se senten enganyats perquè no sabien que realment anaven a un míting del PP, i pensaven que era una celebració més de les Festes de Maig . La notícia, com remarca la formació popular, ni cita el nom dels testimonis ni està signada per cap persona. "Un mitjà de comunicació propietat del marit de lano mereix la nostra atenció", apunten fonts del PP.En aquest sentit, la formació d'Albiol assegura que tot plegat és una operació de "joc brut" i mostra el tiquet que van proporcionar als assistents de l'acte, on es veu el logo i l'eslògan de campanya "Badalonisme" de l'exalcalde de la ciutat. A més, el partit recorda que va ferd'entrades dos dies abans, i que també va distribuiri va muntaren què es feia referència a Albiol. Si el PP tira endavant amb la denúncia, serà un jutge qui determini qui té la raó.

