Gay reivindica el compromís feminista de Sánchez, Illa i Collboni

Davant d'un públic majoritàriament femení i sense, algunes de les dones de la candidatura del PSC a l'Ajuntament de Barcelona han protagonitzat aquest dimarts un acte per desgranar la proposta socialista en matèria de feminisme. La número dos de la llista,, la número sis,, i la número deu,, s'han compromès a "posar les dones al centre" amb un feminisme que sigui "real i no de manual", i que fugi de dogmatismes. Gay ha ressaltat la importància d'avançar "conjuntament, homes i dones" en la lluita feminista, i per això ha reivindicat el "privilegi" de tenir tres homes liderant el partit a Espanya, Catalunya i Barcelona. Segons Gay, tant Pedro Sánchez, com Salvador Illa, com Collboni, són homesLa número dos de la candidatura socialista ha detallat algunes mesures, sobretot encaminades a millorar la seguretat de les dones a l'espai públic, com arao en el reforçament de xarxes ciutadanes que sàpiguen identificar situacions de risc. Gay ha tret pit també de les lleis d'igualtat impulsades pel govern espanyol, concretament la llei de paritat, que s'aprova aquest dimarts al consell de ministres i que ha de garantir la presència igualitària d'homes i dones en òrgans de decisió. També ha reivindicat la llei del consentiment -la llei del "només sí és sí"- i ha assegurat que "posa el consentiment al centre" malgrat que elha denunciat que, amb la reforma pactada amb el PP, això no és així.També Marta Villanueva i Raquel Gil han detallat algunes propostes, tot i reconèixer que en alguns àmbits l'Ajuntament no hi té competències. Villanueva ha ressaltat la importància de visibilitzar la feina de cures i ha dit que és "antidemocràtic" que aquesta recaigui en les dones. També ha ressaltat la importància de tenir les mateixes oportunitats que els homes i ha plantejat enfortir la coeducació de tots els agents socials de la ciutat, visibilitzar les dones al món de l'esport, trencar estereotips de gènere i generar referents per a les dones joves. "", ha afirmat Villanueva.En l'àmbit del treball també hi ha feina per fer i Raquel Gil ha plantejat algunes iniciatives que es poden dur a terme des de l'Ajuntament, que en aquest darrer mandat ja ha estat paritària. Després de repassar algunes dades que mostren els problemes que encara hi ha en el món laboral -les dones pateixen més atur de llarga durada, tenen més dificultats d'accés o pateixen la bretxa salarial-, Gil ha reivindicat la reforma laboral del govern espanyol, que ha permès més contractes indefinits, o la legislació per regular els drets de les treballadores de la llar o l'increment del salari mínim. A l'Ajuntament, que no té competències en l'àmbit laboral, el PSC ha defensat quei la candidata ha proposat un pacte per a la igualtat laboral amb el sector tecnològic.

