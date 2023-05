Detinguts tres lladres amb un rellotge de 23.000 euros mentre marcaven pisos a Barcelona

Agents de paisà enxampen in fraganti de matinada a Sarrià - Sant Gervasi (BCN) tres lladres que havien posat marcadors i estaven robant en diversos pisos. Els detenim i recuperem un rellotge valorat en 23.000 € pic.twitter.com/Pb3ZXOOotu — Mossos (@mossos) May 23, 2023

Elshan detingut in fraganti tres homes que estaven robant a pisos dei que havien col·locat marcadors a diversos immobles, segons fonts policials. Els fets van tenir lloc el passat 14 de maig al voltant de dos quarts de quatre de la matinada, quan agents de paisà van detectar tres persones en actitud sospitosa a la zona.Els policies van aturar-los quan es trobaven a l'interior d'un edifici i en escorcollar-los van descobrir que duien a sobre estris per forçar panys com. Els agents van alertar una patrulla uniformada que va arrestar els tres sospitosos. Dos d'ells tenen 33 anys i el tercer 46. Els Mossos també van recuperar unvalorat en 23.000 euros.

