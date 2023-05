A judici un home per assetjar la seva exparella de manera severa i provocar el seu suïcidi a les Balears

L'Audiència Provincial de les Illes Balears celebra aquest dimarts el judici contra un home que va assetjar la seva exparella de manera severa, que es va acabar suïcidant.La Fiscalia demana per a l'home set anys de presó per aquest mateix delicte, a més de maltractament psíquic habitual i coaccions.Segons l'escrit d'acusació,En virtut de dues condemnes dictades per jutjats de Lleó per amenaces i coaccions a l'àmbit familiar, l'home tenia prohibit comunicar-se i apropar-se a la seva exparella, amb qui havia mantingut una relació que havia finalitzat el setembre del 2013.i malgrat la voluntat de la dona de no voler seguir en contacte amb ell, insistia a voler veure's.D'aquesta manera, entre la ruptura de la relació i el març del 2014 l'home va enviar a la víctima centenars de missatges i correus electrònics amb expressions menyspreades i intimidatòries.la dona es va mudar a Eivissa davant el temor que l'home seguís causant-li mal. En sortir de presó, l'encausat va seguir enviant-li paquets postals, almenys una dotzena, sovint amb objectes sexuals i elements amb connotacions pretesament romàntiques o amoroses.Alhora, a les xarxes socialsque la dona havia pintat i que venia a través d'Internet, juntament amb comentaris despectius. També va continuar fent trucades telefòniques i missatges amenaçadors. Com a conseqüències d'aquests comportaments, la dona va patir un trastorn d'ansietat i depressió

