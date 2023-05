Controlat l'incendi forestal del Perelló, provocat per una serra radial



L'incendi forestal que va començar aquest diumenge passat al Perelló, al Baix Ebre, ja està controlat, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els Agents Rurals van xifrar ahir la superfície afectada en unes 2,62 hectàrees i van assenyalar les guspires d'una serra radial com a origen del foc. El responsable ja va ser identificat. Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi a les 16.18 hores i hi van destinar 18 unitats terrestres, tres helicòpters i dues avionetes. El foc va començar entre el Mas Pelagallos i la Cova d'en Canader, cap a Rasquera. Ara mateix continuen remullant i revisant la zona afectada amb set dotacions.